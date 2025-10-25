Edizione n° 5865

BALLON D'ESSAI

Lobuono agli industriali foggiani: "Il Gino Lisa deve essere una certezza"
25 Ottobre 2025 - ore  15:17

CALEMBOUR

CRONACA // Ex educatore sportivo abusa di due fratelli di 12 e 13 anni
25 Ottobre 2025 - ore  11:02

Lobuono agli industriali foggiani: "Il Gino Lisa deve essere una certezza"

CERTEZZA Lobuono agli industriali foggiani: “Il Gino Lisa deve essere una certezza”

Lo ha dichiarato il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, Luigi Lobuono, incontrando gli imprenditori di Confindustria Foggia

Lobuono agli industriali foggiani: "Il Gino Lisa deve essere una certezza"

Luigi Lobuono, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

«Il Gino Lisa deve essere una certezza», ha dichiarato il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, Luigi Lobuono, incontrando oggi gli imprenditori di Confindustria Foggia. Il riferimento è alla necessità di garantire continuità ai collegamenti aerei dello scalo: «È inaccettabile avere voli solo per pochi mesi e poi vederli sparire», ha aggiunto.

La questione infrastrutturale è stata posta con forza dal presidente di Confindustria Foggia e presidente regionale, Potito Salatto, che ha denunciato le gravi carenze del territorio: «Siamo avvolti da una cortina di ferro: autostrade lente, ferrovie in ritardo e un aeroporto che ancora non decolla come dovrebbe». Salatto ha ricordato gli incontri con i vertici di Aeroporti di Puglia, esprimendo fiducia nella ripresa dei voli, posizione condivisa anche dal presidente dei Giovani Imprenditori, Bruno Pitta.

Sul tema della sicurezza e dell’affidabilità dei collegamenti, Lobuono ha ribadito: «Chi vola su Foggia deve garantire standard certi per le esigenze delle imprese». Il candidato ha poi sottolineato che il sistema infrastrutturale della Capitanata è insufficiente e che occorre potenziare il Gino Lisa, permettendo agli imprenditori di raggiungere in giornata le principali mete del Nord Italia, senza essere costretti a passare da Bari.

Salatto ha evidenziato anche i ritardi strutturali accumulati dalla Puglia in vari settori: «Le promesse sono arrivate sempre tardi: è successo per l’università, per l’aeroporto e per l’economia. La sanità è in perenne piano di rientro e i cittadini continuano a migrare altrove».

Dal confronto sono arrivate diverse richieste dagli industriali: un piano di rilancio infrastrutturale, tempi certi per gli investimenti, uno Sportello Unico per le energie rinnovabili e un riequilibrio delle competenze regionali per alcuni settori produttivi. Lobuono ha raccolto le istanze, assicurando burocrazia più semplice, tavoli provinciali permanenti e un metodo basato sul lavoro di squadra: «Non ho la bacchetta magica, ma chi investe deve sapere quando inizia e quando finisce un progetto».

Convinto che la sfida elettorale sia ancora aperta, Lobuono ha concluso citando una metafora calcistica: «Come l’Italia del 1982, non partiamo favoriti, ma la partita finisce il 24 alle 15».

Lo riporta foggiatoday.it.

