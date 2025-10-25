Lobuono agli industriali foggiani: "Il Gino Lisa deve essere una certezza"

«Il Gino Lisa deve essere una certezza», ha dichiarato il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, Luigi Lobuono, incontrando oggi gli imprenditori di Confindustria Foggia. Il riferimento è alla necessità di garantire continuità ai collegamenti aerei dello scalo: «È inaccettabile avere voli solo per pochi mesi e poi vederli sparire», ha aggiunto.

La questione infrastrutturale è stata posta con forza dal presidente di Confindustria Foggia e presidente regionale, Potito Salatto, che ha denunciato le gravi carenze del territorio: «Siamo avvolti da una cortina di ferro: autostrade lente, ferrovie in ritardo e un aeroporto che ancora non decolla come dovrebbe». Salatto ha ricordato gli incontri con i vertici di Aeroporti di Puglia, esprimendo fiducia nella ripresa dei voli, posizione condivisa anche dal presidente dei Giovani Imprenditori, Bruno Pitta.

Sul tema della sicurezza e dell’affidabilità dei collegamenti, Lobuono ha ribadito: «Chi vola su Foggia deve garantire standard certi per le esigenze delle imprese». Il candidato ha poi sottolineato che il sistema infrastrutturale della Capitanata è insufficiente e che occorre potenziare il Gino Lisa, permettendo agli imprenditori di raggiungere in giornata le principali mete del Nord Italia, senza essere costretti a passare da Bari.

Salatto ha evidenziato anche i ritardi strutturali accumulati dalla Puglia in vari settori: «Le promesse sono arrivate sempre tardi: è successo per l’università, per l’aeroporto e per l’economia. La sanità è in perenne piano di rientro e i cittadini continuano a migrare altrove».

Dal confronto sono arrivate diverse richieste dagli industriali: un piano di rilancio infrastrutturale, tempi certi per gli investimenti, uno Sportello Unico per le energie rinnovabili e un riequilibrio delle competenze regionali per alcuni settori produttivi. Lobuono ha raccolto le istanze, assicurando burocrazia più semplice, tavoli provinciali permanenti e un metodo basato sul lavoro di squadra: «Non ho la bacchetta magica, ma chi investe deve sapere quando inizia e quando finisce un progetto».

Convinto che la sfida elettorale sia ancora aperta, Lobuono ha concluso citando una metafora calcistica: «Come l’Italia del 1982, non partiamo favoriti, ma la partita finisce il 24 alle 15».

