Manfredonia, mensa scolastica ancora ferma: la riflessione di alcune mamme

Come ogni anno, anche in questo 2025 il servizio mensa scolastica a Manfredonia parte con grande ritardo rispetto all’inizio delle lezioni. Una situazione che, ormai, sembra ripetersi ciclicamente e che genera disagio e preoccupazione tra le famiglie. A fine settembre il Comune ha pubblicato l’avviso per le iscrizioni al servizio mensa, fissando come termine ultimo il 13 ottobre. Per completare la domanda, i genitori hanno dovuto anticipare il pagamento di 20 pasti, in base alla fascia ISEE di appartenenza, senza però avere alcuna indicazione sulla data di avvio del servizio.

Quest’anno, inoltre, il Comune ha deciso di modificare l’organizzazione interna: i bambini non potranno più pranzare nelle proprie aule, ma dovranno usufruire di un refettorio comune, così da mantenere più puliti gli spazi didattici.

Una scelta condivisibile nei principi, ma che pone gravi problemi pratici, poiché molte scuole di Manfredonia sono sprovviste di refettorio.

Per questo motivo, i Dirigenti scolastici sono stati invitati a individuare spazi idonei all’interno degli edifici e a portare la proposta in Consiglio d’Istituto per l’approvazione. I tecnici comunali hanno avviato i sopralluoghi per valutare la fattibilità dei lavori di adeguamento, che dovrebbero svolgersi solo il venerdì pomeriggio e il sabato, per non interferire con le lezioni.

Ma le famiglie si chiedono: basterà un solo fine settimana per sistemare tutte le scuole di Manfredonia? Quante squadre di operai ha a disposizione il Comune? E, soprattutto, perché questi lavori non sono stati programmati durante l’estate, quando le scuole erano chiuse?

Secondo alcune indiscrezioni, i lavori sarebbero bloccati in diversi plessi perché non sarebbero state previste le uscite di emergenza nei nuovi refettori. Un dettaglio tutt’altro che secondario, che rischia di ritardare ulteriormente l’avvio del servizio. Intanto, sul sito istituzionale del Comune, è stata pubblicata la determinazione n. 1715 del 19 settembre 2025, con la quale è stata riconfermata la ditta che gestirà la mensa, la stessa degli anni precedenti.

Le mamme di Manfredonia, esasperate, lanciano un appello: “Non vogliamo polemizzare, ma capire. Il servizio mensa è fondamentale: consente ai bambini di vivere la scuola in modo più completo e ai genitori lavoratori di conciliare meglio i tempi familiari. Chiediamo solo chiarezza e tempi certi. I nostri figli meritano organizzazione e rispetto.” Una riflessione semplice ma concreta, che racchiude il sentimento di molte famiglie: la mensa scolastica non è un optional, ma un servizio essenziale che non può più essere gestito con superficialità e ritardi cronici.