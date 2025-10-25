MONTE SANT’ANGELO – Un nuovo passo avanti verso una città più inclusiva e aperta a tutti. Il Comune di Monte Sant’Angelo ha approvato un ulteriore impegno di spesa per completare i lavori di manutenzione straordinaria dell’auditorium e dell’ex sala conferenze della biblioteca “Ciro Angelillis”, situata nell’ex convento delle Clarisse, in via del Monastero.

L’intervento rientra nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1, Componente 3 “Cultura 4.0”, e riguarda l’investimento 1.2 dedicato alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi. L’obiettivo è quello di favorire una partecipazione più ampia e accessibile alla vita culturale, finanziata con risorse dell’Unione Europea – NextGenerationEU.

La nuova determinazione approva la perizia di variante in corso d’opera relativa ai lavori in corso nell’edificio storico, un passaggio tecnico che consente di aggiornare e adeguare il progetto alle esigenze riscontrate in fase di esecuzione.

La variante, redatta nel rispetto delle normative del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, comporta un incremento dell’importo contrattuale di oltre 33 mila euro, comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera.

L’appalto è affidato alla ditta F.lli Ottolano Srls, con sede a Cancello ed Arnone (Caserta), incaricata della realizzazione delle opere volte a garantire la piena accessibilità degli ambienti e la fruizione degli spazi da parte di tutti i cittadini, senza barriere architettoniche o sensoriali.

I numeri dell’intervento

Il valore complessivo dell’opera ammonta a oltre 222 mila euro, di cui circa 74 mila euro già liquidati come acconto e stati di avanzamento lavori. La somma residua, pari a 148 mila euro, copre sia le opere originariamente previste sia i nuovi interventi individuati dalla perizia di variante.

La copertura economica è assicurata dai fondi comunali dedicati al PNRR, distribuiti su due distinti codici di impegno, a garanzia della piena trasparenza amministrativa. L’atto approvato dal settore tecnico dispone inoltre la trasmissione della documentazione al Sindaco, al Segretario Generale e alla Ragioneria, per i successivi adempimenti contabili e amministrativi.

La biblioteca “Ciro Angelillis” e il complesso dell’ex convento delle Clarisse rappresentano uno dei principali poli culturali di Monte Sant’Angelo. Gli interventi in corso mirano non solo a eliminare le barriere che limitano l’accesso, ma anche a modernizzare gli spazi interni, rendendo l’auditorium e la sala conferenze pienamente operativi per eventi, mostre, incontri e attività formative.