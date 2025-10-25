Monte Sant’Angelo – Nella seduta del 22 ottobre 2025, la Giunta comunale di Monte Sant’Angelo ha approvato la settima variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000). L’intervento, deliberato sotto la presidenza del vicesindaco Rosa Palomba, si è reso necessario per rispondere tempestivamente a nuove esigenze finanziarie e operative dell’amministrazione, in particolare nei settori amministrativo, ambientale e dei servizi alla persona.

Come si legge nel verbale della deliberazione n. 286, la Giunta – con la presenza degli assessori Palomba, Vergura, Basta e Rignanese, e l’assistenza del segretario generale Maria Cesira Anna Celeste – ha approvato le modifiche al bilancio triennale dopo aver preso atto dei pareri favorevoli del responsabile del settore economico-finanziario e dell’organo di revisione contabile, espressi nel verbale n. 41 del 22 ottobre 2025

L’operazione non altera gli equilibri di bilancio, che restano garantiti, ma consente di riallocare risorse per interventi urgenti e programmati, assicurando la piena funzionalità dell’Ente fino alla fine dell’esercizio finanziario.

Variazioni nei principali settori: turismo, disabilità e ambiente

Tra le modifiche più rilevanti figura il contributo regionale di 23.000 euro per il potenziamento e la qualificazione degli info-point turistici, di cui 7.000 euro a carico del Comune. A tal fine, le somme derivanti dall’imposta di soggiorno sono state trasferite dal capitolo destinato alla valorizzazione turistica al capitolo specifico per la gestione degli info-point

Il settore amministrativo ha inoltre disposto una riallocazione di 3.000 euro dai fondi per le attività sportive a favore delle persone con disabilità, dimostrando attenzione verso l’inclusione sociale e la riduzione delle disuguaglianze.

Nel comparto ambiente e gestione rifiuti, è stato disposto un incremento di 40.000 euro per la gestione delle discariche comunali, finanziato con i proventi derivanti dalla vendita dei materiali della raccolta differenziata degli anni 2024 e 2025. Una scelta che mira a rafforzare la sostenibilità del sistema locale di smaltimento e a valorizzare il riciclo come risorsa economica.

Sul fronte delle entrate, il Comune ha istituito un nuovo capitolo per accogliere 36.237,18 euro provenienti dalle sanzioni catastali previste dal D.Lgs. 23/2011. Sono stati inoltre incrementati gli introiti derivanti da imposta di soggiorno (+5.000 euro), rilascio di certificazioni tecniche (+3.000), servizi idrici e autobotti (+4.000 complessivi). Parallelamente, sono state ridotte alcune voci minori, come le concessioni cimiteriali (-22.559,24 euro) e i proventi dei servizi igienici (-1.800 euro), oltre a una riduzione di 5.000 euro nel fondo di solidarietà comunale.

Tra le uscite, si segnala uno stanziamento di 12.000 euro a favore del Comune di San Marco in Lamis per il rimborso degli oneri al datore di lavoro previsti dalla legge di bilancio 2024, oltre a incrementi per la fornitura di materiali di cancelleria (+3.000 euro) e per il rimborso al Ministero dell’Interno relativo alle carte d’identità elettroniche (+5.000 euro). Complessivamente, la manovra registra variazioni in aumento per 54.237,18 euro e in diminuzione per 29.359,24 euro sia in entrata che in uscita, mantenendo il pareggio di bilancio e il rispetto dei vincoli contabili fissati dal quadro normativo vigente.

La Giunta ha deliberato l’immediata esecutività dell’atto, riconoscendone il carattere di urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Il provvedimento dovrà ora essere ratificato dal Consiglio comunale entro 60 giorni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, come stabilito dallo stesso Testo Unico.