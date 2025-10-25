Monte Sant’Angelo – La transizione ecologica della città garganica compie un nuovo e concreto passo avanti. Con la determinazione gestionale n. 1389 del 23 ottobre 2025, il Comune di Monte Sant’Angelo ha approvato il primo stato di avanzamento lavori (SAL n.1) e la liquidazione del relativo certificato di pagamento alla ditta esecutrice BLC S.A.S. di Luigi e Donato Salvatore Biancofiore & C., per un importo complessivo di 23.556,51 euro (IVA inclusa).

L’intervento rientra nel POC Puglia 2014-2020 – POR Puglia Asse VI, Azione 6.1, dedicato all’“ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Si tratta della realizzazione di un nuovo Centro del Riuso e dell’ampliamento del Centro comunale di raccolta differenziata: un progetto strategico per la riduzione dei rifiuti e il rafforzamento dei servizi ambientali cittadini.

Un progetto in linea con la strategia regionale

L’iniziativa nasce nell’ambito del Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, che punta a migliorare la gestione dei rifiuti urbani e a favorire l’aumento della raccolta differenziata. L’Avviso pubblico regionale del 2019, in coerenza con la Direttiva europea 2008/98/CE e con il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, promuove infatti interventi capaci di prevenire e ridurre gli impatti ambientali attraverso la creazione di centri comunali di raccolta e aree dedicate al riuso.

Il Comune di Monte Sant’Angelo aveva aderito all’avviso già nel 2020, candidando un progetto da 275 mila euro complessivi, finanziato dalla Regione Puglia. Dopo le varie fasi di progettazione – dalla redazione del progetto esecutivo curata dall’ing. Giuseppe Zullo, alla relazione geologica del dott. Domenico Paolo Impagnatiello – i lavori sono stati affidati alla BLC S.A.S., con contratto firmato il 14 aprile 2025.

Avvio dei lavori e prima liquidazione

Il verbale di consegna delle aree e l’avvio operativo del cantiere risalgono anch’essi al 14 aprile 2025, mentre il verbale di concreto inizio lavori è datato 4 settembre 2025. Dopo la verifica degli interventi eseguiti fino al 16 ottobre 2025, il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), architetto Giampiero Bisceglia, hanno approvato il SAL n.1, che certifica l’avanzamento fisico e contabile dell’opera.

La liquidazione, pari a 21.415,01 euro più IVA (10%), è stata disposta nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e delle verifiche di regolarità amministrativa e contributiva (INPS e INAIL). Le somme saranno prelevate dal bilancio comunale 2025-2027 sul capitolo dedicato ai fondi regionali (CUP: F79G20000050002 – CIG: B46D4ABEAF).

Il progetto, che prevede l’ampliamento del Centro di raccolta comunale e la creazione di un Centro del Riuso, ha un duplice obiettivo: migliorare il servizio di conferimento dei rifiuti e promuovere una cultura del riutilizzo dei beni ancora in buone condizioni.

Nel nuovo centro sarà possibile scambiare gratuitamente oggetti usati, in un’ottica di solidarietà e riduzione dei rifiuti. Allo stesso tempo, il potenziamento del Centro di raccolta consentirà di ampliare la gamma dei materiali conferibili — dagli sfalci di potatura ai RAEE, dagli oli alimentari agli inerti — riducendo così i conferimenti in discarica e i costi di smaltimento.