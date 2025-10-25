MONTE SANT’ANGELO – Con la Determinazione Gestionale n. 1393 del 23 ottobre 2025, il Settore Tecnico del Comune di Monte Sant’Angelo ha disposto l’impegno di spesa per l’adeguamento dei prezzi relativi al quinto stato di avanzamento dei lavori dell’Hub Intermodale e dei servizi pertinenziali alla struttura. L’intervento, finanziato in parte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inserisce nel più ampio piano di rilancio e valorizzazione delle aree interne del Gargano.

Il progetto dell’Hub Intermodale nasce all’interno della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), che interessa i comuni di Cagnano Varano, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano, Carpino e Ischitella. Obiettivo principale: contrastare lo spopolamento e l’abbandono delle aree montane attraverso il miglioramento dei servizi, della mobilità e dell’attrattività turistica complessiva.

La Regione Puglia, con deliberazione di Giunta n. 1628 del 17 ottobre 2017, ha individuato quest’area come una delle tre aree interne strategiche, destinandole specifici fondi di sviluppo. Il Comune di Monte Sant’Angelo, in questo contesto, ha elaborato un progetto di “Hub Intermodale e servizi pertinenziali” dal valore complessivo di 1.129.758,40 euro, di cui 929.758,40 euro finanziati dalla Regione e 200.000 euro a carico dell’amministrazione comunale

Le tappe dell’intervento

Dopo l’affidamento della progettazione allo Studio Tecnico Associato “Progetto Integrato” di Sulmona e del coordinamento della sicurezza all’ing. Michela Palmieri di San Severo, nel 2022 la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Foggia ha aggiudicato l’appalto all’ATI guidata dalla COS.TEC. srl di Mattinata, in collaborazione con la Infissi La Macchia Holding di Nicola La Macchia & C. snc di Zapponeta.

L’importo contrattuale complessivo è di 940.040,64 euro, IVA inclusa.

I lavori sono stati consegnati ufficialmente il 19 aprile 2023, e nel corso del 2024 è stata approvata una perizia di variante per aggiornare il progetto alle nuove esigenze emerse durante l’esecuzione

Con la determinazione firmata dall’architetto Giampiero Bisceglia, responsabile del Settore Tecnico, il Comune ha riconosciuto la necessità di adeguare i prezzi ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022, che prevede misure compensative per l’aumento eccezionale dei costi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Il maggiore importo accertato per l’adeguamento ammonta a 119.039,15 euro (oltre IVA al 10%), per un totale di 130.943,06 euro, di cui 117.848,75 euro saranno coperti grazie ai fondi ministeriali specifici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi