FOGGIA – La Giunta comunale di Foggia, guidata dalla sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo, ha approvato con delibera n. 238 del 24 ottobre 2025 gli indirizzi per l’attuazione dell’iniziativa “Natale al Borgo – Borgo Incoronata”, un progetto di rigenerazione economica, sociale e culturale che punta a riscoprire e valorizzare uno dei luoghi più identitari del territorio foggiano.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il periodo natalizio in un’occasione per rilanciare l’economia locale, rafforzare la coesione comunitaria e restituire vitalità al borgo attraverso cultura, tradizioni e sostenibilità.

L’iniziativa nasce su proposta dell’assessore Lorenzo Frattarolo, con il supporto dell’Area 5 – Servizio Integrato Attività Economiche (SUAP e Patrimonio). “Natale al Borgo” si inserisce in una più ampia strategia comunale di contrasto alla desertificazione commerciale e di potenziamento dell’attrattività urbana e rurale.

L’idea è quella di promuovere un intervento integrato nel borgo di Incoronata, crocevia di storia, fede e agricoltura, che ospita il noto Santuario della Madonna Incoronata e il Parco regionale “Bosco Incoronata”. Attraverso allestimenti leggeri, mercatini, laboratori e momenti di incontro, l’amministrazione mira a migliorare la qualità degli spazi pubblici e a incentivare la partecipazione attiva della comunità, con effetti positivi su decoro, sicurezza e vivibilità.

Il calendario dell’iniziativa – in fase di coordinamento con gli altri eventi cittadini – prevede attività distribuite tra 8, 22, 23 e 24 dicembre, in perfetta armonia con la stagione liturgica. Il programma includerà l’accensione dell’albero di Natale, un mercatino agricolo e artigianale con prevalenza di produzioni locali tracciabili, mostre di presepi, laboratori didattici e dolciari, musica itinerante, escursioni guidate nel Bosco dell’Incoronata e momenti conviviali come l’“Aperitivo del Contadino”.

L’intento è quello di coniugare spiritualità, economia rurale e cultura popolare, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza immersiva nel “Natale rurale” foggiano. La manifestazione prosegue idealmente la positiva esperienza della fiera promozionale “Borgo in Fiera 2024”, che aveva trasformato il borgo in un vivace polo di cultura, tradizione e gusto, registrando un’elevata affluenza e un riscontro mediatico favorevole.

La delibera prevede la costituzione di una cabina di regia interna che coordinerà i diversi servizi comunali – dalle Attività Economiche alla Cultura, dai Lavori Pubblici alla Polizia Locale – con il coinvolgimento del Santuario, delle associazioni del territorio e delle imprese agricole e artigiane.

Tra i compiti principali: definizione del piano operativo, gestione degli spazi e della viabilità, garanzia di sicurezza e accessibilità, gestione dei rifiuti e comunicazione istituzionale. È inoltre previsto un avviso pubblico per sponsorizzazioni e supporti tecnici, volto ad attrarre contributi economici e media partnership nel rispetto della normativa vigente (art. 43 L. 449/1997 e d.lgs. 36/2023).

La delibera non comporta al momento impegni di spesa diretti: eventuali costi saranno coperti con successivi atti dirigenziali, tramite fondi già stanziati o risorse esterne provenienti da sponsorizzazioni e partenariati.