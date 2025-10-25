Ospedale San Camillo, cronaca di una lenta (e programmata?) agonia annunciata. Di Staso: "Svuotato il reparto di Chirurgia in pochi giorni" COMBO SQ

MANFREDONIA (Foggia) – «Avevo in tempi non sospetti presagito ciò che purtroppo si sta compiendo sotto gli occhi di tutti: la progressiva e inesorabile dismissione dell’Ospedale San Camillo». Così l’avvocato Vincenzo Di Staso apre il suo duro atto d’accusa nei confronti delle scelte operate negli ultimi mesi sulla sanità locale.

L’allarme è chiaro: sotto la parola d’ordine della cosiddetta “razionalizzazione” si sta consumando, di fatto, uno svuotamento strutturale del presidio ospedaliero di Manfredonia.

Chirurgia, un reparto smantellato

L’ultimo colpo, denuncia Di Staso, riguarda il reparto di Chirurgia, oggi completamente privo di personale. Fino a poco tempo fa vi operavano tre medici chirurghi, supportati da un professionista esterno “gettonista”. Poi, nel giro di tre giorni, tutto è cambiato.

14 ottobre 2025 – uno dei medici ottiene il part-time, preludio – secondo fonti interne – a un prossimo trasferimento;

16 ottobre 2025 – il primario, prossimo alla pensione, viene sostituito da un collega già responsabile della Chirurgia dell’ospedale di Cerignola. «Come potrà dividersi tra due strutture?» si chiede l’avvocato;

17 ottobre 2025 – l’ultimo medico in forza al reparto viene trasferito al Pronto Soccorso.

Risultato: nessun chirurgo rimasto in servizio. Il reparto è, di fatto, disattivato.

«Un disegno preciso e silenzioso»

Per Di Staso non si tratta di una serie di coincidenze: «Quale disegno vogliamo vedere in decisioni così ravvicinate e coordinate? È evidente che il reparto di chirurgia è stato scientemente svuotato».

Il tutto, aggiunge, nel silenzio assordante della comunicazione istituzionale e politica locale: «Mentre la struttura perde i suoi ruoli chiave, si preferisce esaltare il “congedo” di un tavolo radiologico, cimelio da collezione, invece di denunciare l’umiliazione del nostro ospedale».

L’ospedale come vetrina per il privato

All’ingresso del San Camillo, sottolinea l’avvocato, campeggiano persino cartelloni pubblicitari che promuovono esami diagnostici privati, una contraddizione che «mette in risalto l’inefficienza del servizio pubblico».

«Un caso più unico che raro – afferma –: l’ospedale pubblico diventa strumento di marketing per il privato».

«Un ospedale ridotto a passerella elettorale»

Per Di Staso, l’Ospedale San Camillo sopravvive ormai «solo per passerelle elettorali e autocelebrazioni di facciata». Ma la realtà quotidiana, dice, è ben diversa: servizi ridotti, reparti depotenziati, cittadini costretti a rivolgersi altrove.

«A noi manfredoniani – conclude – non vengono garantiti nemmeno i servizi minimi di cui godono i nostri conterranei. Pretendiamo di più, perché ne abbiamo il pieno e sacrosanto diritto».