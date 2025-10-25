Edizione n° 5864

Home // Cronaca // Padova: caccia all’erede 67enne di un dj scomparso in bilico un ingente patrimonio

EREDE Padova: caccia all’erede 67enne di un dj scomparso in bilico un ingente patrimonio

E' la storia di un uomo di 67 anni che potrebbe ignorare di essere l’erede di un ingente patrimonio lasciato dal padre biologico

Padova: caccia all’erede 67enne di un dj scomparso in bilico un ingente patrimonio

Padova: caccia all’erede 67enne - Fonte Immagine: ilmessaggero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

Un’eredità inattesa e un mistero lungo decenni: è la storia di un uomo di 67 anni che potrebbe ignorare di essere l’erede di un ingente patrimonio lasciato dal padre biologico, Malcom Simon, musicista e dj originario della Guyana, naturalizzato svedese, morto di Covid nel 2020 all’età di 81 anni.

Malcom, che aveva vissuto a lungo in Svezia con la moglie Mona, non aveva mai dimenticato il figlio nato da una relazione breve a Londra con una ragazza di Trieste. La donna non aveva mai contattato il padre né comunicato la nascita del bambino, ma l’artista lo aveva inserito nel testamento, a sorpresa, come erede del suo patrimonio.

A quasi cinque anni dalla scomparsa di Malcom, la vedova Mona, 85 anni, ha preso in mano la missione di ritrovare il figlio perduto: “Trovarti mi renderebbe felice. Sono sicura che sei da qualche parte là fuori”, ha dichiarato durante una trasmissione televisiva dedicata al caso.

Le ricerche, iniziate nel 2021, si erano concentrate su Trieste, dove il bambino sarebbe nato nel novembre 1958, supportate da una vecchia fotografia con la scritta “Mark – Trieste, novembre 1958”. Recentemente, però, è emersa la pista di Padova, dove l’erede potrebbe essere cresciuto, forse a seguito di un’adozione o di un trasferimento familiare. Le indagini negli archivi anagrafici non hanno ancora dato risultati, e il nome registrato potrebbe non corrispondere a quello indicato da Malcom: tra le possibilità vi sono Mark, Michele o Marco.

Il patrimonio è a rischio di decadenza: secondo la legge svedese, l’eredità deve essere reclamata entro cinque anni dalla morte del testatore, termine che scadrà a fine novembre. Se l’erede non si farà vivo, l’intero lascito potrebbe passare agli altri familiari. La vedova sottolinea: “Dobbiamo trovarlo prima che sia troppo tardi. Sarebbe un gesto d’amore verso di lui riuscire a consegnargli ciò che gli spetta”.

Il caso resta avvolto nel mistero: nome della madre sconosciuto, pochi documenti e ricordi sfocati rendono difficile risalire con certezza all’identità del figlio. Il tempo stringe e l’erede rischia di perdere per sempre non solo il patrimonio, ma anche il legame con il padre mai conosciuto.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

