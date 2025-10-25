Pedopornografia on line, 5 arresti in Piemonte

Cinque persone arrestate , altre cinque denunciate, e il sequestro di materiale informatico utilizzato per la detenzione e la distribuzione dei contenuti multimediali illeciti, tra cui c’erano anche immagini di violenze sessuali con bambini anche in tenera età . E’ il bilancio di un’operazione di contrasto alla pedopornografia online del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Torino.

L’attività, avviata dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online e coordinata dalla procura di Torino, è proseguita anche in modalità sotto copertura, permettendo di delineare 22 posizioni meritevoli di approfondimento investigativo per aver condiviso e scaricato files, immagini e video di pornografia minorile. L’esecuzione dei decreti di perquisizione è avvenuta con la collaborazione del Cosc di Milano e delle Sezioni operative di Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Novara, Savona e Vercelli e ha portato all’arresto in flagranza di 5 persone, 4 nel capoluogo torinese ed 1 a Novara.

Gli arrestati, di età compresa tra i 30 ed i 61 anni, avevano a disposizione contenuti di sfruttamento minorile di diversa natura, nonché materiale particolarmente cruento. Uno degli arrestati è stato sorpreso mentre stava scambiando immagini con terzi. Per questo deve rispondere oltre che di detenzione di materiale proibito anche della sua divulgazione Numerosissimo il materiale informatico sequestrato agli arrestati e ai denunciati che sarà oggetto di approfondimenti.

Lo riporta l’ANSA