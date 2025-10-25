Foggia – È ufficialmente definita la squadra di “Per la Puglia”, la lista civica che alle prossime elezioni regionali 2025 sosterrà la candidatura a presidente di Antonio Decaro, espressione del centrosinistra.
Nel collegio della provincia di Foggia, la lista schiera figure note della politica e dell’amministrazione locale:
Antonio Tutolo, consigliere regionale uscente ed ex sindaco di Lucera, considerato tra i principali riferimenti del movimento e vicino al presidente Michele Emiliano;
Rosario Cusmai, già consigliere provinciale e leader di “Con”;
Isabella Damiani;
Mattea Pia Draicchio, originaria di Cagnano Varano;
Francesco Marino, di San Paolo di Civitate;
Alfonso Masselli;
Francesca Niro.
Il coordinamento provinciale di “Per la Puglia” è affidato a Leo, che ha curato la presentazione ufficiale delle liste in vista della competizione elettorale di primavera.
L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la proposta civica del centrosinistra, con un gruppo eterogeneo di candidati che rappresentano diversi territori della Capitanata, portando sul campo esperienze amministrative e impegno civico.
Lo riporta foggiatoday.it.
1 commenti su "Regionali Puglia 2025: i candidati della lista “Per la Puglia” a sostegno di Decaro nella provincia di Foggia"
Ma quale gruppo, ma quale lista. Hanno costruito un contenitore per Rosario Cusmai che senza pudore passa da destra a sinistra, da Emiliano a Decaro. Il tempo sarà galantuomo. Speriamo in Nobiletti. Devono rimanere appiccicati si panelli pubblicitari.