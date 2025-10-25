Edizione n° 5865

BALLON D'ESSAI

CERTEZZA // Lobuono agli industriali foggiani: “Il Gino Lisa deve essere una certezza”
25 Ottobre 2025 - ore  15:17

CALEMBOUR

CRONACA // Ex educatore sportivo abusa di due fratelli di 12 e 13 anni
25 Ottobre 2025 - ore  11:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Regionali Puglia 2025: i candidati della lista “Per la Puglia” a sostegno di Decaro nella provincia di Foggia

"PER LA PUGLIA" Regionali Puglia 2025: i candidati della lista “Per la Puglia” a sostegno di Decaro nella provincia di Foggia

Nel collegio della provincia di Foggia, la lista schiera figure note della politica e dell’amministrazione locale:

Cusmai Rosario (ph enzo maizzi)

Cusmai Rosario (ph enzo maizzi)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

Foggia – È ufficialmente definita la squadra di “Per la Puglia”, la lista civica che alle prossime elezioni regionali 2025 sosterrà la candidatura a presidente di Antonio Decaro, espressione del centrosinistra.

Nel collegio della provincia di Foggia, la lista schiera figure note della politica e dell’amministrazione locale:

Antonio Tutolo, consigliere regionale uscente ed ex sindaco di Lucera, considerato tra i principali riferimenti del movimento e vicino al presidente Michele Emiliano;

Rosario Cusmai, già consigliere provinciale e leader di “Con”;

Isabella Damiani;

Mattea Pia Draicchio, originaria di Cagnano Varano;

Francesco Marino, di San Paolo di Civitate;

Alfonso Masselli;

Francesca Niro.

Il coordinamento provinciale di “Per la Puglia” è affidato a Leo, che ha curato la presentazione ufficiale delle liste in vista della competizione elettorale di primavera.

L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la proposta civica del centrosinistra, con un gruppo eterogeneo di candidati che rappresentano diversi territori della Capitanata, portando sul campo esperienze amministrative e impegno civico.

Lo riporta foggiatoday.it.

1 commenti su "Regionali Puglia 2025: i candidati della lista “Per la Puglia” a sostegno di Decaro nella provincia di Foggia"

  1. Ma quale gruppo, ma quale lista. Hanno costruito un contenitore per Rosario Cusmai che senza pudore passa da destra a sinistra, da Emiliano a Decaro. Il tempo sarà galantuomo. Speriamo in Nobiletti. Devono rimanere appiccicati si panelli pubblicitari.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.