Rignano Garganico, conclusi i lavori sulla rete idrica: a breve torna l’acqua nelle abitazioni

L’Acquedotto Pugliese ha reso noto che si sono conclusi i lavori di manutenzione sulle tubazioni della rete idrica a Rignano Garganico. Gli operai stanno attualmente procedendo al caricamento delle reti e dei serbatoi, operazione necessaria per il completo ripristino del servizio.

La normale erogazione dell’acqua nelle abitazioni sarà ristabilita a breve, una volta completata la fase di riempimento e riequilibrio della pressione nelle condotte.

L’intervento, programmato per migliorare l’efficienza e la sicurezza della rete, ha comportato temporanei disagi per i residenti. L’Acquedotto Pugliese ha assicurato il massimo impegno nel ridurre i tempi di interruzione e nel garantire un rapido ritorno alla normalità.

Si consiglia, al momento del ripristino del servizio, di lasciare scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo, al fine di consentire l’espulsione di eventuali residui d’aria o impurità presenti nelle tubazioni.