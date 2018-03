Esposto alla magistratura contro Asl Bat dal ‘Movimento Consumatori’

Di:

Barletta – LA referente del movimento consumatori di Barletta, Rossella Miracapillo, coordinatrice per la Puglia, ha comunicato a Stato un esposto presentato alla magistratura del Movimento Consumatori contro la Asl Bat. LA vicenda sarebbe iniziata lo scorso anno, quando diversi cittadini hanno lamentato di aver dovuto pagare il ticket per aver fatto accesso al Pronto Soccorso. “La normativa da tempo prevede di classificare gli accessi al pronto soccorso con il metodo Triage che serve a verificare il grado di urgenza – dice Miracapillo – secondo le nostre ricerche normative esisteva una legge che prevedeva il pagamento del ticket solo in caso di Triage Bianco. Abbiamo fatto richiesta alla Asl su cosa fondassero le richieste di denaro, ricevendo nebulose spiegazioni”. A quel punto, continua la referente del Movimento Consumatore, “chiedemmo un incontro con l’Assessore Regionale alla Salute, ottenendo in breve tempo l’emissione di una circolare esplicativa che *chiariva che i criteri da applicare erano proprio quelli individuati da noi”. Ma malgrado questo, nella ASL Bat, ben cinque funzionari diversi si sono adoperati per interpretare a loro volta la circolare regionale. Nel frattempo la Asl avrebbe continuato a richiedere il pagamento dei ticket ai cittadini. “Dopo che i funzionari hanno sudato intensamente per produrre delle nuove circolari dall’interpretazione fantasiosa di una norma in realtà molto semplice, la confusione presso la Asl è stata massima”, continua Miracapillo. Nel frattempo, gli uffici del Movimento Consumatori si sono adoperati per un gruppo di cittadini, per fare opposizione al pagamento di ticket che arrivavano ancora da diverse aziende ospedaliere del territorio. “Per 15 cittadini – dice Miracapillo – abbiamo , invece, avviato la richiesta del rimborso dei ticket. Cosa che siamo riusciti ad ottenere con un verbale del 5 novembre 2009″. La vicenda sarebbe costata al Movimento Consumatori un anno di impegno. Ovvero r”icerche normative, tempo per richiedere incontro all’assessore regionale . Tempo per l’incontro con il Direttore Generale Rocco Canosa, tempo per l’incontro con i funzionari dell’ Ospedale di Andria che hanno rimborsato i cittadini”. Ai cittadini coinvolti, invece, la situazione emersa avrebbe originato agli stessi: “disagi estremi per fare la coda, perdendo giornate preziose di lavoro, per pagare un ticket non dovuto. Disagio nell’affrontare con noi la richiesta di restituzione, con perdita di altro tempo prezioso. Stress emotivo e psicologico visto che gli stessi si sono visti in alcuni casi, anche recapitare a casa lettere minacciose in cui la stessa Asl che aveva riscosso il ticket richiedeva di dimostrare di aver pagato lo stesso tornando negli uffici ( dove era stato pagato) . Nel caso in cui avessero dimostrato di aver ragione avrebbero comunque dovuto pagare alla Asl 3,60 per le spese di raccomandata per averli di nuovo disturbati; come se la Asl non avesse un archivio proprio per fare tali verifiche. Tutto questo perché funzionari, incapaci di leggere norme e leggi, possono permettersi il lusso di creare disagi e disservizi ai cittadini disprezzando i diritti e la stessa dignità delle persone”. Per tali ragioni, “esattamente come è giusto che la guardia di Finanza in questi giorni, abbia verificato le evasioni nel pagamento dei ticket, noi chiediamo che quando questi stessi ticket vengono pagati in modo improprio, l’ente provveda a restituirli d’ufficio”. “Nel caso, in cui risulti esserci negligenza, chiediamo a “gran voce” alla Asl di restituire il denaro ai cittadini- dice Miracapillo- e se si accertasse che il tutto sia dipeso invece da “ incapacità” dei funzionari, poiché sono pagati con le nostre tasse essendo noi i loro datori di lavoro , se non svolgono bene il mandato per cui vengono pagati, ne chiediamo il licenziamento”.