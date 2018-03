Di:

Truffa, arrestati 8 dipendenti Agenzia Entrate Bari/Barletta ultima modifica: da

Barletta – FINANZIERI del comando provinciale di bari – gruppo di Barletta, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, al termine di complesse indagini che hanno compreso intercettazioni telefoniche ed ambientali, acquisizione di dichiarazioni, riscontri documentali e controlli su verifiche fiscali eseguite dall’agenzia delle entrate, hanno fatto luce su un sistema criminoso radicato e continuativo perpetrato, nello svolgimento delle loro funzioni ispettive, da alcuni funzionari dell’agenzia delle entrate di barletta e di bari in danno di imprenditori del nord barese. lo scenario emerso dalle investigazioni e’ apparso particolarmente grave ed inquetante in quanto si concretizzava in disinvolte richieste e/o pretese di denaro e di beni di vario genere avanzate nel corso dei controlli.L’operazione di polizia, culminata con la emissione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nr. 08 soggetti (4 dei quali dipendenti dell’agenzia delle entrate di bari ed altri 4 dell’agenzia delle entrate di barletta) per i reati di concussione, millantato credito, truffa e rivelazione del segreto d’ufficio, ha posto fine all’illecita attivita’.Come riportato dall’Ansa, sarebbero stati gia’ sanzionati con licenziamenti e sospensioni i dipendenti indagati delle sedi di Bari e di Barletta nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla guardia di finanza che ha portato oggi ad otto arresti per un giro di tangenti. Lo rende noto la Direzione Regionale della Puglia della Agenzia delle Entrate, sottolineando di aver ”prestato la massima collaborazione agli inquirenti”. L’Agenzia, inoltre, attraverso il proprio servizio di audit interno ”continuera’ a vigilare sulla correttezza ed onesta’ dei propri dipendenti”.Redazione Stato@riproduzione riservata