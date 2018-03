Tarquinio: pizzo? Querelo “La Repubblica”

Di:

Foggia – CON riferimento all’articolo pubblicato questa mattina dall’edizione di Bari del quotidiano La Repubblica, a firma di Giuseppe Caporale e Giuliano Foschini, il senatore di Forza Italia Lucio Tarquinio ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ho dato mandato ai miei legali di presentare formale istanza di querela nei confronti degli autori dell’articolo pubblicato questa mattina dall’edizione di Bari del quotidiano La Repubblica. Un articolo dal titolo completamente falso e dal contenuto fortemente diffamatorio. Un esempio di pessimo giornalismo, peraltro esercitato su un tema che impone grande responsabilità”.

“Se i giornalisti che hanno scritto l’articolo si fossero premurati di leggere il contenuto e l’oggetto della mia polemica contro l’assessore comunale di San Severo, Michele Emiliano, avrebbero evitato di scrivere una vera e propria falsità. Evidentemente, però, sono abituati a non conoscere le vicende di cui scrivono né hanno l’abitudine di informarsi. Non ho mai affermato che a Foggia il pizzo non esiste. Ho semplicemente risposto alla gravissima allusione dell’ex sindaco di Bari, che ha parlato di presunte cambiali che la criminalità potrebbe cercare di riscuotere dalla politica a Foggia, invitandolo, qualora sia in possesso di informazioni dettagliate e circostanziate in questo senso, a consegnarle alla Procura della Repubblica piuttosto che ad interviste televisive”.

“Giuseppe Caporale e Giuliano Foschini, probabilmente accecati dal desiderio di venire in soccorso di Michele Emiliano, hanno del tutto stravolto il senso delle mie dichiarazioni. Basterebbe avere una modesta familiarità con la lingua italiana per rendersi conto che mi è stato attribuito un pensiero che non mi ha mai neppure sfiorato e del tutto assente dalle mie dichiarazioni. Anche il riferimento agli atti dell’inchiesta ‘Corona’ appare assolutamente strumentale. L’ipotesi di un’accusa per falsa testimonianza nei confronti dei mio figlio, ad esempio, è destituita di ogni fondamento dal momento che egli non è mai stato ascoltato dai magistrati. Il fine dell’articolo, dunque, non era affatto quello di fare informazione. Ma probabilmente quello di denigrare chi aveva osato polemizzare con Michele Emiliano, con una formula ormai purtroppo ben nota: la pubblicazione di stralci di interrogatori e di atti giudiziari”.

“Di questa azione, che non ha nulla a che fare con il giornalismo, Caporale e Foschini risponderanno in Tribunale. Sperando che si tratti di un Tribunale sereno”.

Redazione Stato