Omicidio a San Severo, “La ‘Quarta mafia’ non riposa mai”

In merito all’omicidio di stamane, occorso in San Severo, il parlamentare del M5s Marco Pellegrini, componente della Commissione Antimafia, dichiara:

«Oggi a San Severo, in pieno giorno, si è verificato l’ennesimo omicidio di mafia in provincia di Foggia. I killer sono entrati in azione in un locale di barbiere e hanno sparato all’impazzata, senza alcun timore di coinvolgere ignari cittadini innocenti.

Scene da Chicago anni ’30 o che sembrano prese dal film Il Padrino.

Il tragico risultato è un morto e due feriti. Il messaggio di intimidazione alla città è implicito e terribile. Ma noi non ci arrenderemo. No! Lo affermo da cittadino, da portavoce del M5s e da commissario antimafia.

Da anni sostengo che in provincia di Foggia si sono radicate mafie pericolosissime e spietate, che controllano il territorio ricorrendo a ogni forma di sopraffazione e di violenza. Da tempo affermo che lo Stato deve innalzare il suo livello di contrasto, istituendo a Foggia presidi di legalità e giudiziari. Da anni sostengo che la nostra città deve essere dotata della sezione distaccata della Corte di Appello di Bari e della DDA. Coontinuerò a battermi affinché il relativo disegno di legge – a mia prima firma – venga approvato al più presto. Nei prossimi giorni chiederò ai ministri Salvini, Bonafede e Trenta la massima attenzione nei confronti della situazione foggiana.

Non lasceremo soli i cittadini e le istituzioni locali della provincia di Foggia»