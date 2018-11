Spezia-Foggia: un buon pari

Schieramento inedito quello scelto da Mister Gianluca Grassadonia, che opta per un 4-3-2-1: tra i pali c’è Bizzarri, al centro della retroguardia Martinelli e Ranieri, con Gerbo e Kragl abbassati sulla linea difensiva; in mediana Busellato, Agnelli e Rizzo a dare sostanza, con Chiaretti e Iemmello a sostegno del più avanzato Mazzeo. Gara dura fin dal principio, ai rossoneri tocca prestare maggiore attenzione alla fase difensiva, dovendo contenere le avanzate dei liguri, con Martinelli, Ranieri e Gerbo ammoniti nel primo quarto d’ora. La prima vera opportunità arriva però dai piedi di Iemmello, che trova un difensore sulla sua strada, vedendo la sfera terminare in corner, poco lontano dalla traversa. Alla mezz’ora ci provano i padroni di casa, con Bidaoui che calcia dopo aver saltato un uomo, mettendo a lato. Il finale è a forti tinte rossonere: al 36’ ci prova Martinelli, che sugli sviluppi di un corner manda il pallone alto di poco. La più ghiotta occasione della prima frazione è degli uomini di Grassadonia, ed arriva al 44’: perfetta sponda di Mazzeo per l’accorrente Chiaretti, che calcia di prima intenzione, ma trova Lamanna, e poi il palo, a negargli il gol. Si va al riposo sullo 0-0.

In avvio di ripresa i ritmi si abbassano, da segnalare un paio di iniziative di Bidaoui, che costringe capitan Agnelli a un fallo da ammonizione. Al 60’ ancora Foggia ad un passo dal vantaggio: Kragl va via sulla sinistra e mette al centro, dove Mazzeo colpisce in acrobazia, mandando la sfera a baciare la traversa, con Iemmello che prova la ribattuta, ma è fermato da Lamanna. Qualche istante più tardi, sul ribaltamento di fronte, Crimi trova il gol colpendo di testa su corner, ma il signor Maggioni, arbitro del match, annulla poiché la sfera ha superato la linea di fondo. Doppia svolta nella gara in pochi secondi, appena superato il 65’: Kragl, infortunatosi, è costretto a lasciare il campo, sostituito da Rubin mentre, subito dopo, Agnelli rimedia il secondo giallo fermando Crimi ed il Foggia resta in dieci. Mister Grassadonia inserisce immediatamente Carraro, togliendo un positivo Chiaretti. Gli ultimi scampoli del match vedono i rossoneri che, con le unghie e con i denti, difendono il pari, riuscendo a contenere lo Spezia, pericoloso soltanto in un paio di occasioni. Terminano con un nulla di fatto anche i 5’ di recupero concessi, al triplice fischio il Foggia chiude dunque sullo 0-0, conquistando il quarto pari consecutivo e salendo a 8 punti in graduatoria; nel prossimo turno i rossoneri sono attesi dalla sfida interna con il Venezia, per cercare il ritorno al successo davanti al pubblico dello “Zaccheria”.

