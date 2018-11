Riccardi “XXI secolo nel mondo, anno zero per Tim ed Enel”

Di:

Manfredonia, 25 novembre 2018. ”Semplicemente VERGOGNOSO quello che sono costrette a subire periodicamente le 23 aziende del distretto ASI di Foggia che per oltre 72 ore sono rimaste SENZA CONNESSIONE internet e telefoni. Una problematica che purtroppo si ripete a cadenza un po’ troppo frequente e che penalizza gravemente le attività presenti nell’area industriale.

Al giorno d’oggi non avere la linea internet non permette di svolgere nemmeno il più banale dei lavori. Di conseguenza, giorni interi senza connessione, equivalgono a danni economici non da poco.

Per non parlare del fatto che spesso anche LA CORRENTE ELETTRICA SALTA, lasciando spenti gli impianti produttivi.

È un paradosso che tutto ciò accada proprio nell’area denominata di ‘sviluppo’ industriale se poi assistiamo a situazioni tipiche di zone SOTTOSVILUPPATE.

Non è pensabile che nel terzo millennio due colossi quali TIM ed ENEL siano ancora all’anno zero per la qualità dei servizi offerti.

Chiedo pertanto a Tim ed Enel di trovare con urgenza una soluzione definitiva a questa situazione assurda, altrimenti come presidente del Consorzio ASI, a tutela di tutte le aziende coinvolte, sarò costretto ad adire le vie legali per chiedere il RISARCIMENTO dei danni subiti”.

(A cura del sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi, 25 novembre 2018)