“Acquacoltura pugliese 4.0”: progetto con Università Foggia

Approvato dalla Giunta regionale il “Progetto per lo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura pugliese e per la riduzione degli impatti ambientali degli interventi –”, redatto congiuntamente da Regione Puglia, Università degli studi di Bari, l’Università del Salento, l’Università di Foggia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM), il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di ricerca sulle acque (IRSA), il Politecnico di Bari, l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell’ambiente (ARPA Puglia) e l’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, il cui costo complessivo ammonta a € 1.877.030,04 (di cui € 435.000,00 a carico del gruppo proponente ed € 1.442.030,04 a carico della Mis. 2.51 del PO FEAMP).

L’esecutivo ha anche approvato lo schema di accordo fra Regione Puglia, Università degli studi di Bari, l’Università del Salento, l’Università di Foggia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM), il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di ricerca sulle acque (IRSA), il Politecnico di Bari, l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell’ambiente (ARPA Puglia) e l’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990. A tal fine è stata imputata, la somma di € 1.442.030,04 sul PO FEAMP 2014/2020, Mis. 2.51 “Aumento del potenziale dei siti d’acquacoltura” Reg. UE n. 508/2014, Art. 51, par. 1.