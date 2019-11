Banfi ora abbraccia e fa i selfie con Salvini: “Mi ha detto che…”

Selfie e abbracci tra Matteo Salvini e Lino Banfi al Palacongressi di Rimini. L’attore pugliese, invitato per, si ritrova sul palco con il leader della Lega. “Ma non ne sapevo nulla – dice all’– . Io sono venuto pure l’anno scorso, mi chiamano per parlare dei nonni…”.

“Ha fatto bene a venire pure lui – aggiunge ‘nonno Libero’, riferendosi al Capitano – perché è una cosa che riguarda tutti, quella degli anziani”. “Quando ci siamo salutati ma ha detto che io sono bravo a comunicare, mi ha fatto piacere, abbiamo pure fatto un selfie“, rivela Pasquale Zagaria, alias Banfi.

Quasi un anno fa, l’attore pugliese era stato invitato da Di Maio, a Roma, all’evento di presentazione del reddito di cittadinanza. Di Maio lo aveva presentato con grandi onori, spiegando che il M5S lo voleva come componente nell’Assemblea della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. “Qual è ora la mia parte politica? Per me sono tutti ‘amici vicini e lontani’, come diceva Filogamo”, preferisce rispondere Banfi. Se oggi sono più vicino alla maggioranza o all’opposizione? “C’è troppo rumore, non capisco la domanda“, ridacchia l’attore.

Da notare, che dopo la nomina dell’attore ad ambasciatore, l’allora vicepremier Salvini aveva più volte ironizzato: “E allora Pozzetto, Smaila, Jerry Calà?”. “Non ho capito quella battuta”, rispose Banfi, “Preferisce i comici del nord? Mi sembra una cosa strana, in un momento in cui deve ringraziare Dio perché si è conquistato l’affetto del sud che prima non aveva”. (Fonte immagine: Dagospia)