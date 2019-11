Briscola: storia e regole del gioco

Alzi la mano chi non ha mai giocato o guardato due o più persone giocare a Briscola!

Nessuno? È probabile, la Briscola è infatti uno dei più amati e diffusi giochi di carte del nostro paese. Difficile, quasi impossibile non conoscerla, ogni famiglia ha aneddoti da raccontare su qualche serata passata a giocare a carte e le sue origini si perdono indietro nel tempo.

La prima codificazione delle regole e del sistema di gioco italiano risale alla fine dell’800, ma è del 1828 il primo riferimento storico sul gioco; possibile perciò che la pratica fosse già abbondantemente diffusa senza che siano rimasti dei riferimenti scritti della stessa.

Non è certa l’origine diretta, ma la Briscola parrebbe far parte della numerosa famiglia dei giochi di carte francesi del diciottesimo secolo, portati in Italia dai soldati francesi, a loro volta derivati da giochi olandesi e scandinavi.

Dalle case e dai bar, in cui ci si ritrovava per sfide e tornei, fino alla conquista del web, il passo è stato breve: la Briscola online è ormai una realtà ed è possibile trovare molte versioni dell’amato gioco di carte navigando in rete.

Bastoni, Coppe, Denari e Spade: i semi sono sempre gli stessi, così come la sua caratteristica principale, la strategia.

Si può giocare alla Briscola online anche con gli amici e selezionare insieme a loro il mazzo di carte preferito, siano Napoletane, Piacentine o Toscane, le cui grafiche originali si trovano fedelmente riportate, e tentare di conquistare gli agognati 61 punti sui 120 del totale.

La Briscola online si gioca sia dal proprio computer, sia dallo smartphone attraverso app dedicate al gioco, sia dal tablet (per sistemi operativi Android e iOS). In alcuni casi non è nemmeno necessario essere online, perché i dispositivi mobili possono collegarsi a distanza ravvicinata attraverso il Bluetooth e permettere di giocare con chi ci sta accanto senza connessione Internet.

Se invece preferite dedicarvi a questo passatempo da soli, avete molti tornei a disposizione e sul vostro profilo di gioco potrete tenere lo storico dei risultati delle partite e personalizzare l’esperienza di gioco.