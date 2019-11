Calcio Foggia, obiettivo Santoro per l’attacco

A pochi giorni dall’apertura del calciomercato, rimbalzano già i primi nomi di mercato. I rossoneri vogliono completare la rosa. E su Floriano…

Momento positivo per il Calcio Foggia che si gode, al momento, il primato in classifica. Ma l’obiettivo della società rossonera è solo uno: proseguire il cammino e conquistare più punti possibili da qui fino alla fine del campionato per risalire subito in Serie C. Per farlo, la dirigenza rossonera ha deciso di completare la rosa e regalare qualche tassello di spessore a mister Corda. Ormai è innegabile, il primo nome sul taccuino dei dirigenti è quello di Domenico Santoro, attaccante classe 1995 in forza al Gravina e nativo di San Giovanni Rotondo (FG).

L’attaccante ha realizzato ben 11 reti in 13 presenze, quasi uno a partita. Ricordiamo che Santoro, in occasione di Foggia-Gravina, finita 3-3, realizzò una tripletta.

L’altro nome che è circolato nelle ultime ore è quello di Roberto Floriano, attaccante che ha già vestito la maglia rossonera complessivamente per un paio di stagioni. In Serie C, con il Bari ha totalizzato 7 presenze senza mai segnare. Il presidente del Foggia, Roberto Felleca, però, sul suo profilo Facebook, in risposta ad un tifoso che chiedeva il ritorno di Floriano, ha dichiarato che per ora preferisce rimanere a Bari.