“Detenzione e porto d’arma”. Processo Palena, Pm chiede 4 anni e 4 mesi condanna

, 25 novembre 2019. E’ pari a 4 anni e 4 mesi di condanna, “con le aggravanti senza generiche, con la riduzione del rito” la richiesta del Pmdella DDA di Bari (Gup) nei confronti del manfredoniano arrestato nell’ottobre 2018 dai Carabinieri di Foggia con l’accusa di “detenzione e porto d’arma” (in seguito all’accoglimento del Riesame, vedi ).

Come risaputo, nel corso della citata operazione era stato arrestato anche Giovanni Caterino, 39enne del centro sipontino, accusato di aver partecipato alla cosiddetta “strage di San Marco in Lamis”, nel corso della quale il 9 agosto 2017 furono uccise con colpi di kalashnikov quattro persone.

I legali di Palena hanno richiesto l’assoluzione del loro assistito

Il provvedimento del Pm fa riferimento alla giornata odierna. C’è stato un rinvio per le repliche e le decisioni finali. I legali di Palena hanno chiesto invece l’assoluzione del proprio assistito.

Il procedimento a carico di Luigi Palena, con rito abbreviato, era partito nello scorso luglio.

La passata difesa dell’uomo, avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, aveva evidenziato come ”la detenzione dell’arma” non avesse “alcun legame con il fatto omicidiale, avvenuto mesi prima, dunque nessun riferimento all’imputazione contestata”.

Il passato provvedimento del Riesame

Il rito abbreviato

“Abbiamo chiesto lo svolgimento del rito abbrievato – disse a StatoQuotidiano l’avvocato Starace ato – condizionato alla trascrizione dell’unica captazione ambientale che vede interagire Palena con l’altro indagato Giovanni Caterino, poichè riteniamo che la conversazione non abbia il senso attribuito dal Pm. Dal punto di vista della difesa dell’uomo – continuò l’avvocato – il Caterino non fa riferimento alla volontà di pulire la pistola ma tutt’altro. L’arma non è mai stata nominata nel corso della conversazione e, soprattutto, a seguito della perquisizione delle forze dell’ordine non è stata mai rinvenuta alcuna pistola nell’abitazione e nelle pertinenze dell’abitazione del citato Palena”.