“Distaccamento vigili fuoco a San Giovanni è una grande vittoria”

“Siamo lieti che quella che era una grande battaglia per la segreteria UILPA Vigili del Fuoco si sia trasformata in una realtà concreta e una vittoria per tutto il territorio”. Ad affermarlo, commentando la notizia dell’istituzione del distaccamento di San Giovanni Rotondo entro la fine dell’anno, la Segreteria UILPA VVFF Foggia.

La Segreteria UILPA VVFF Foggia fu tra le prime organizzazioni a sollevare la questione chiedendo l’intervento del Prefetto e del Ministro. “Avere un nuovo distaccamento a San Giovanni significa rendere più efficienti gli interventi sul Gargano e decongestionare le altre strutture. Siamo lieti di aver contribuito al raggiungimento di questo traguardo”, conclude UILPA VVFF Foggia. “Un grande lavoro di squadra del quale beneficia tutta la Capitanata”, l’elogio del Segretario Generale UIL Foggia, Gianni Ricci.