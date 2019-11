25 Novembre – La violenza contro le donne … e allora guardiamola in faccia, questa violenza!

Oggi il mondo ricorda la violenza contro le donne. Una giornata che induce alla riflessione, come tutte quelle che il calendario prevede di offrire alla nostra memoria e alla nostra riflessione. Il simbolo con cui questa giornata è presentata è quello di un tappeto popolato di delicate scarpette rosse, perché si deve evocare il genere e il sangue. Perché la violenza contro le donne si esprime attraverso il cosiddetto femminicidio, l’omicidio di una moglie, fidanzata, compagna … L’Arma dei Carabinieri nei giorni scorsi faceva notare che ogni 15 minuti una donna viene uccisa.

I media sia cartacei sia digitali raccontano storie di violenze che si assomigliano un po’ tutte. Una coppia non più in pace, i litigi legati alla separazione, soprattutto in presenza di figli, l’incapacità del maschio di casa di sopportare che la propria compagna possa rifarsi una vita senza di lui, la richiesta di un ultimo appuntamento chiarificatore, vero o finto, lo scoppio furioso della rabbia o la premeditazione con coltelli e taniche di benzina, … e la trappola si chiude intorno alla malcapitata.

Spesso giovanissima. Come giovanissimo è lui. Ma anche persone di età matura e oltre. Le accomuna tutte, le vittime e i carnefici, la concezione di una famiglia patriarcale, dove la libertà della donna non è prevista se non nei limiti in cui la consente la mentalità del maschio di casa. Molte volte sono uccisi anche i figli, colpevoli di avere una tale madre. Odiati perché suoi figli.

Questo affiora alla cronaca con una serialità veramente preoccupante. Certo, anche negli anni passati c’erano delitti di questo tipo. Una moglie trascurata e non fatta curare, ad esempio, connota benissimo anche anni lontani da noi e dalla modernità. Ma il dato seriale, della ripetitività quasi inarrestabile del fenomeno delle uccisioni, appartiene ai nostri tempi, che hanno dato alla donna l’illusione di poter contare tanto quanto l’uomo, soprattutto se anch’essa lavora e sembra indipendente da ogni altra costrizione. Sembra. Nei fatti non è così. Da tempo i sociologi hanno individuato la trappola del lavoro esterno per la donna, in quanto in molti casi esso si somma a quello che le spetta per natura: l’accudimento dei figli e della casa. Non di rado le donne sono stremate per questa duplice condanna che ha l’apparenza della indipendenza. Sono poche le coppie, per lo più giovanissime, che stanno andando nella direzione dei tempi, e che dunque “vivono la famiglia” in modo che il lavoro esterno e quello dentro casa sia diviso equamente fra i coniugi. In pari dignità, di gesti e di pensiero.

Ma la mentalità che lei è destinata a quel solo luogo, la casa coniugale, e a nessun altro è dura da sconfiggere. Da qui, come tutti tristemente vediamo, la proliferazione dei femminicidi.

Ma è solo questa la violenza che si utilizza contro le donne? Per il resto, per quelle che non muoiono, va tutto bene? Direi di no. Senza generalizzare troppo e attenendoci a quello che si intravede nella filigrana della vita, la risposta è ancora: NO.

La donna non è solo vittima di un marito violento. La donna spesso è la vittima di un “marito premuroso”, quello che non sfiora lo stalking ma che ci si avvicina paurosamente e subdolamente. Il marito, per fare un esempio, che accompagna la moglie con la macchina ovunque perché dice di avere a cuore il suo benessere e non vuole che corra rischi al volante; un marito che toglie ogni possibilità di movimento autonomo alla propria compagna. Iperprotettivo, si comporta, spesso inconsapevolmente, come quei cattivi genitori – ben descritti dalla psicoanalisi odierna in centinaia di testi scientifici – i quali, dopo aver insegnato a camminare ai figli, pretendono che non spicchino mai il volo verso un altro Nido; e li paralizzano con continue richieste; li seppelliscono sotto infiniti sensi di colpa (“tu non sai quello che ho fatto per te …!); si intromettono nella vita dei nuovi nuclei familiari, non sapendo che con i figli adulti ci deve essere un modo diverso, adulto, di essere genitori. Questo di fatto fa anche il marito premuroso. Una violenza passiva, mascherata da buone intenzioni, di cui entrambi i coniugi difficilmente si rendono conto. Ma dove non arriva la razionalità, arriva l’inconscio, che funesta il corpo delle donne di sintomi di malesseri, legati quasi sempre alle parti del corpo simbolicamente impedite nel movimento, e non è rara la trafila da un dottore ad un altro per capire cosa non va in un corpo in realtà sanissimo.

Spesso, più di quanto pensiamo, la violenza sulle donne è esercitata anche e proprio dalle donne. Soprattutto dalla Madre. La quale nell’educare il maschio e la femmina lascia trasparire per il primo messaggi di libertà, per la seconda messaggi di condizionamento. A partire dai giocattoli, a finire alla “scelta” di una vita che concili, sempre, l’aspetto del focolare a quello della indipendenza economica. E le acerrime nemiche delle donne che si aprono al doppio lavoro e al sociale sono sia le madri che le altre donne del circondario (parenti, amiche, colleghe), pronte a vigilare e a condannare inflessibilmente ogni mancanza nello schema entro cui dal Neolitico è racchiusa la vita della donna.

La violenza fisica la comprendono tutti: scorre il sangue e il sangue si vede.

La violenza psicologica è invisibile; nessun occhio che non sia allenato riesce a intuirla; il silenzio pudico le impedisce di giungere allo scoperto. Ed è una violenza terribile quanto l’altra. Senza voce, come l’altra, implacabile come l’altra, che segna non solo negativamente la vita di coppia ma incide pesantemente sull’educazione dei figli, vale a dire delle nuove generazioni, le quali ricevono in eredità solo questo modello mortifero e non arrivano se non lentamente a creare schemi nuovi di convivenza civile.

E allora oggi, e ogni giorno, conviene aprire decisamente gli occhi sul fenomeno violenza, che non ha confini geografici né culturali. In situazioni di analfabetismo emotivo anche l’importante e prestigioso pezzo di carta conquistato all’Università non serve a niente. In famiglia, almeno, non serve.