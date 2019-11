Emiliano: “Raggiunto accordo per pagamento imprese ex Ilva”

. Significa che si allineano con i pagamenti”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che a Taranto ha tenuto un incontro nello stabilimento di ArcelorMittal con i dirigenti dell’azienda siderurgica, con il sindaco Rinaldo Melucci e i rappresentanti di Confindustria Taranto.

”Domani – ha dichiarato Emiliano al termine, fermandosi con giornalisti, imprenditori e lavoratori all’uscita – è previsto un nuovo incontro qui per verificare, davanti ai nostri occhi, l’emissione dei bonifici. Speriamo che tutto vada bene. Io non sono né ottimista né pessimista: devo però dare atto che dopo la riunione di ieri, e con la presa di posizione così severa e forte di tutte le imprese che rimangono unite e compatte, ArcelorMittal ha risposto positivamente e questa sicuramente è una buona notizia. Quindi lo stabilimento rimane ancora e continua pur sotto pressione a funzionare. Noi comunque non molliamo il presidio e domani – ha aggiunto – se verrà pagato il 100 per cento dello scaduto al 31 ottobre, è chiaro che il blocco verrà rimosso e si ricomincerà a lavorare normalmente”. (ADNKRONOS)