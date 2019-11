Foggia. Alessia Gazzola lancia la giovane Costanza

Un ritorno attesissimo, sette anni dopo l’ultima volta in libreria. E una nuova, intrigante eroina, protagonista di una serie di romanzi appena lanciata. L’autrice del ciclo di storie de L’allieva (trasposto anche incon grande successo di pubblico), fresca vincitrice dele amata da oltre, ritrova il pubblico di Foggia con un incontro aperto alla città in programma nell’Aula Magna del Liceo classico V. Lanza e organizzato in collaborazione con la libreria, alle ore 18, in anteprima al sud Italia,presenta il suo nuovo romanzo, Questione di Costanza (Longanesi, 2019), protagonista di questa puntata degli Incontri Extravaganti nella sua versione “grandi ritorni”. A conversare con la scrittrice siciliana, la docente responsabile degli eventi culturali del prestigioso liceo foggiano, Mariolina Cicerale (causa lavori in corso, l’ingresso avrà luogo da Piazza Goppingen).

Questione di Costanza (Longanesi, 2019). Costanza Macallé è una ragazza siciliana di quasi trent’anni, laureata in medicina e madre single della piccola Flora. In seguito alla vittoria di un concorso per un anno di ricerca presso l’istituto di Paleopatologia, Costanza si trasferisce a Verona, città in cui vive la sorella minore. A Verona, Costanza si trova alle prese con una professione che non le piace: studiare le malattie del passato non le interessa e per lei si tratta solo di un’esperienza da fare in attesa di trovare la propria strada. Quando però viene rinvenuta una treccia di capelli rossi in una sepoltura di un cavaliere tedesco vissuto nel Duecento, l’evento accende l’interesse per una materia fino ad allora più subìta che amata: e se quei capelli rossi fossero appartenuti alla misteriosa Selvaggia di Hohenstaufen, figlia naturale dell’imperatore Federico II? Oltre a una vita professionale che deve decollare e alle vicissitudini di una madre single catapultata in una nuova realtà, Costanza dovrà anche fare i conti con il proprio passato e, in particolare, con il padre di Flora: un uomo conosciuto a Malta durante un fine settimana e mai più rivisto. Ma forse è giunto il momento che anche lui sappia di avere una figlia.

Alessia Gazzola. Laureata in Medicina e Chirurgia, è specialista in Medicina Legale. Ha esordito nella narrativa con L’allieva nel 2011, cui sono seguiti Un segreto non è per sempre (2012), Sindrome da cuore in sospeso (2012), Le ossa della principessa (2014), Una lunga estate crudele (2015), Non è la fine del mondo (2016), Un po’ di follia in primavera (2016), Arabesque (2017) e Il ladro gentiluomo (2018), vincitore del premio Bancarella 2019. Dai romanzi della serie L’allieva, tradotti in numerose lingue, è tratta la serie tv in onda su RaiUno con Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi. Collabora con La Stampa e Corriere della sera. Vive a Verona con il marito e le due figlie.