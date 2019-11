Foggia, Napoleone Cera su whatsapp “Mamma, papà in segreteria dice solo c…”

; e la presa di distanza di Napoleone Cera dal padre Angelo, come dimostrerebbe un messaggio Whatsapp inviato dallo stesso Napoleone Cera alla madre lo scorso 17 febbraio («Mamma, papà in segreteria dice solo cazzate! Non so più come fermarlo, si inventa di tutto»): sono questi i due elementi posti alla base della decisione del gip del Tribunale di Foggia Armando Dello Iacovo di revocare dopo 35 giorni i domiciliari a Napoleone Cera, 39 anni, di San Marco in Lamis, consigliere regionale dei «Popolari», sospeso dopo l’arresto, imponendogli l’obbligo di dimora nel centro garganico. L’indagato è quindi tornato libero da 48 ore (come già pubblicato ieri nelle cronache nazionali, ndr).