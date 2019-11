Giuliano Foschini e il suo libro “Ti mangio il cuore” al Liceo Galilei-Moro

Si è tenuto venerdì 22 novembre, nell’auditorium del Liceo “Galilei-Moro”,

Si è trattato dell’ evento conclusivo del percorso di lettura guidata del libro Ti Mangio il Cuore di cui Foschini è coautore con Carlo Bonini.

Nel progetto sono state coinvolte le classi quarte e quinte dei tre indirizzi del nostro liceo, guidate dalle docenti di lettere Filomena Armillotta, Arcangela Bisceglia, Giuseppina Ciuffreda, Maria Mondelli, Teresa Starace e Lucia Troiano; hanno collaborato anche i docenti Sante Agricola, Enrica Iannaccone e Apollonia Rinaldi; il gruppo è stato coordinato dal prof. Vito Cainazzo.

Ospiti dell’evento sono state le signore Arcangela Petrucci e Marianna Ciavarella, vedove dei fratelli Luciani

Ti mangio il cuore, edito da Feltrinelli, in libreria dal 30 maggio scorso, è un libro dai toni forti in cui gli autori, partendo dagli atti giudiziari, dalle interviste con i protagonisti e dai fatti di cronaca, ricostruiscono la storia di un’organizzazione a delinquere dalle caratteristiche uniche.

L’evento, introdotto dalla prof. ssa Angelillis che ha portato i saluti del Dirigente scolastico, si è articolato in diverse fasi : in una, gli studenti hanno potuto sottoporre all’autore e alle signore Luciani domande e riflessioni scaturite dalla lettura del testo (le domande hanno riguardato aspetti relativi ai contenuti significativi, alla tecnica di scrittura dell’opera di genere giornalistico, alle modalità con cui sono stati ricostruiti gli eventi, a informazioni riguardanti le figure di spicco del libro). L’autore e le signore Luciani hanno risposto con grande partecipazione mostrando di aver colto in pieno le esigenze che il libro ha generato negli studenti; a questa fase si è alternata un’altra in cui sono state hanno lette alcune significative pagine del libro (particolarmente toccante la lettura del brano in cui viene descritta la figura di Rosa, la prima collaboratrice di giustizia della mafia Garganica). La lettura ha preceduto una breve ma intensa rappresentazione del dialogo in cui Rosa accetta di collaborare davanti al magistrato Giuseppe Volpe.

Come intermezzo, la proiezione del pezzo finale del film I Cento Passi, seguita dall’esecuzione del brano musicale I Cento Passi , cantata e suonata dal vivo da alcuni studenti. Alla fine della giornata è stata data la possibilità di intervenire ad alcune persone tra il pubblico. Particolarmente significativa e di grande ricaduta emozionale è stata la scelta di introdurre tutta la sequela delle parti in scaletta con un video in cui le bellezze del Gargano vengono mostrate in antitesi ad immagini relative a fatti di cronaca. Questo video è stato poi seguito dalla lettura dell’articolo, scritto da Lucio Dalla, dal titolo Ascoltare il Buio e vedere il silenzio: nel testo il Gargano viene celebrato come un luogo di grande mistica bellezza, in cui, appunto, si può ascoltare il buio e vedere il silenzio.

Il brano è stato come il preludio della conclusione dell’evento: un forte auspicio per la nostra comunità a riappropriarsi al più presto del nostro meraviglioso territorio, dopo aver contribuito, ognuno per la propria parte, ad affrancarlo dalla rete della criminalità che lo sta infangando e degradando. L’autore nei suoi interventi è stato molto coinvolgente: particolarmente significativa la frase “Solo ciò che si racconta esiste” con cui ha voluto comunicare la necessità di scrivere e raccontare per dare concretezza ad eventi che spesso vengono negati con supponenza e presunzione. La presenza delle signore Luciani ha inoltre riempito di umanità e commozione l’auditorium e le loro parole, pronunciate con spontaneità e semplicità, hanno voluto essere un monito a tenere alta la guardia, anche in qualità di semplici cittadini. L’evento si è concluso con un ultimo brano musicale, “Pensa”, ancora in versione live dei nostri studenti artisti.

Tutta l’esperienza può essere rappresentata efficacemente dalle parole del magistrato Volpe riportate nel libro di Foschini: “… E ORA NON SI PUÒ PIÙ DISTOGLIERE LO SGUARDO…”.

