“Il marito che lascia la moglie per un’altra perde il diritto di vedere i figli”

. Lo ha deciso una recentissima sentenza (Corte d’appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sent. n. 507/19 del 11 novembre 2019.) della Corte d’Appello di Lecce, sede di Taranto, che ha analizzato una vicenda familiare durata più di sei anni dal momento della separazione. I motivi che hanno portato i giudici ad assumere questa drastica decisione sono essenzialmente due e faranno riflettere molti che potrebbero trovarsi in casi simili.

Iniziamo dal primo: l’uomo aveva un’amante e aveva lasciato la famiglia per andare a vivere con la nuova compagna. All’epoca le due figlie avevano 11 e 6 anni. Il padre, spiegandogli perché andava via da casa, aveva detto loro che non andava d’accordo con la moglie, ma non gli aveva detto di avere una relazione con un’altra donna.

Il secondo motivo, che scaturisce dal primo e diventa quello determinante, che ha indotto i giudici a dire stop alla possibilità di visite del padre: le figlie, che nel frattempo hanno raggiunto l’età di 17 e 12 anni, non lo vogliono più incontrare e lo hanno ribadito più volte e chiaramente sia al genitore stesso sia quando sono state ascoltate nel processo.

Sintesi estrapolata da un articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it redatto dal Dott. Paolo Remer

