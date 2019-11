La Puglia è al primo posto in Italia per l’uso dell’auto

La Puglia è al primo posto in Italia per utilizzo dell’auto, 297 giorni all’anno, contro una media nazionale di 286.È quanto emerge dall’Osservatorio UnipolSai sulle abitudini al volante degli italiani nel 2018, realizzato in seguito all’analisi dei dati di circa 4 milioni di automobilisti assicurati UnipolSai che installano la scatola nera sulla propria autovettura, settore nel quale la compagnia è leader in Italia e in Europa per numero di apparecchi installati.

In regione si percorrono 12.181 km all’anno, 296 in più rispetto alla media nazionale, e si trascorrono al volante 7 minuti in più rispetto al resto d’Italia. La provincia che utilizza più l’auto è Lecce, con 305 giorni, ma quella che percorre più km è Brindisi, con 13.027 km annui. Foggia, invece, è la provincia che utilizza meno l’automobile, con 288 giorni all’anno, e la provincia che percorre meno km annui è Barletta-Andria-Trani, con 11.096. Anche nelle ore notturne la macchina è molto utilizzata in Puglia, dove il 4,6% dei km percorsi avviene durante la notte, contro il 4,3% della media nazionale. Il picco si ha a Barletta-Andria-Trani, con il 5,3%, mentre la città meno “nottambula” è Foggia, con il 4,2%. (Fonte sudnews)

Fonte immagine motorionline