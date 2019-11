, 25 novembre 2019. Per cause da accertare, un’ambulanza del servizio 118 gestito dalla associazione a.v.m di Margherita di Savoia ha subito ingenti danni a causa di un incidente stradale avvenuto stanotte, verso le ore 1.30.

I fatti sono accaduti in via Barletta. L’ambulanza ha impattato contro il muro e ha tranciato un tubo del gas. La palazzina interessata, per motivi di sicurezza, è stata evacuata.