Mezzanone, Splendido “2 migranti morti, 1 accoltellato. Aveva ragione Salvini..”

“Due migranti morti intossicati dal monossido di carbonio, sprigionato da un braciere di fortuna e un cittadino extracomunitario pugnalato al polmone. È questo il bollettino consegnatoci da Borgo Mezzanone nell’ultimo fine settimana in Capitanata. Il nostro leader Matteo Salvini, da Ministro dell’Interno, non aveva torto nel perseguire l’intento di chiudere i Cara e di smantellare ogni ghetto.”.

È quanto afferma l’avvocato Joseph Splendido, dirigente regionale della Lega e responsabile del tesseramento del partito in Puglia.

Aggiunge il legale salviniano: “Da un lato, l’ennesimo accoltellamento dimostra come in quel Ghetto regni l’anti Stato, dove ognuno si fa giustizia da sé con violenza, sopraffazione e mancanze delle regole, dall’altro gli altri due braccianti avvelenati dai fumi, testimoniamo che questa non è accoglienza, come la sinistra vuole farci credere, ma solo sfruttamento e povertà. A queste persone, accolte in maniera indiscriminata in Italia, per introdurle nel mercato dei corpi e del lavoro nero, non sono garantiti i diritti minimi di vita civile nel nostro Paese. Questa è accoglienza? Questa è integrazione? Il tema della sicurezza riguarda entrambi questi tragici casi: siamo di fronte ad una mancata sicurezza. Solo la Lega può assicurarla, con idee chiare e concretezza”.