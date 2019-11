Minacce e percosse all’ex moglie: in carcere foggiano

, 25 novembre 2019. Lo scorso venerdì 22 novembre, personale appartenente allaSquadra Mobile della Questura di Foggia – III sez. “reati contro la persona”,a seguito delle indagini espletate, coordinate e dirette dalla locale Procuradella Repubblica, ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare incarcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia a carico di C. F.,classe ’64, per i reati di maltrattamenti, minaccia e percosse, ai dannidella propria ex moglie.

Più nel dettaglio, l’attività d’indagine permetteva di ricostruire come a

seguito del matrimonio avvenuto nel 2015, come anche in costanza di

fidanzamento, il C. F. assumesse ai danni della ex moglie atteggiamenti

prevaricatori, tanto fisici che verbali. Nonostante un riavvicinamento parziale

della coppia, a seguito delle scuse dell’indagato, quest’ultimo continuava ad

assumere tali condotte, spesso accompagnate da un uso smodato di alcolici,

tanto da non permettere alla propria ex moglie di assumere nemmeno le più

banali decisioni relative alla vita coniugale. A tali condotte si aggiungevano

altresì le percosse poste in essere ai danni della vittima durante ogni litigio,

nonostante i futili motivi a base delle discussioni.

Le percosse e le continue minacce, accompagnate dalle continue

umiliazioni subite negli anni dalla donna, anche cacciata dalla propria

abitazione dal proprio ex marito a seguito dei menzionati litigi, portavano

quest’ultima a un perdurante stato di ansia e paura, nonché di fragilità

psicologica.

A seguito dell’esecuzione dell’ordinanza applicativa della massima

misura cautelare personale, il C. F. è stato associato presso la locale Casa

Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.