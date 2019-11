Orta Nova: “Per anni io e la mamma abbiamo subito violenze, poi…”

Orta Nova – Violenza sulle donne e necessità di denunciare, parlare, non tacere tenendo nascoste le situazioni a rischio in cui le relazioni umane si improntano all’uso della violenza.

È il tema trattato questa mattina presso l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Olivetti” nel Convegno dal titolo “Violenza di genere: quanto costa il silenzio?”.

Ed è stata l’occasione per celebrare il 25 novembre, la giornata voluta dall’assemblea dell’Onu nel 1999 contro la violenza sulle donne. “Giornata in cui ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte” come nelle parole della vicepreside, Stefania Mastrangelo nei saluti iniziali “affinché non vengano tollerate e passate sotto silenzio le situazioni di disagio legate alla violenza subita tra le mura domestiche, e non solo, da parte di un sempre maggiore numero di donne”.

Intervenuti la dott.ssa Antonella Sciancalepore, psicologa, già responsabile del Centro Antiviolenza dell’ambito territoriale di Troia; l’avvocato del Foro di Foggia, Concetta Lombardi; rappresentanze del Comando Stazione Carabinieri di Orta Nova; del Comune di Carapelle; del Comune di Orta Nova; del Comune di Stornara.

“Molte donne hanno, ancora oggi, atteggiamenti giustificatori nei confronti di una condotta di tipo maschilista”. Ha fatto notare il prof. Domenico Sivilli, dottore di Ricerca in Sociologia e docente di Filosofia presso l’istituto ‘Olivetti’.

Ma, nella riflessione di Coppola Alfredo, professore dell’istituto ‘Olivetti’ e funzione strumentale Alunni “Non è normale insegnare alle ragazze a difendersi. Sarebbe bello insegnare loro e ai ragazzi piuttosto il rispetto. Dobbiamo imparare tutti ad avere un dialogo”.

Forse la verità è che “Spesso noi crediamo sempre che certe situazioni siano distanti da noi” sottolinea la psicologa Sciancalepore “E poi scopriamo che queste si possono verificare nei nostro paese. Nel nostro vissuto”.

E, allora, suggerisce ancora la Sciancalepore “Dobbiamo avere il coraggio di denunciare. Particolarmente voi ragazzi, avete il potere di smuovere le coscienze e aiutare chi è in difficoltà a liberarsi”.

I dati raccontano che nel 2019 sono già morte 117 donne a causa di fenomeni di violenza domestica. Non si può più aspettare altre morti perché la mentalità generale e le coscienze si sentano scosse. Bisogna trovare la forza di intervenire prima. Superare il muro di indifferenza e di omertà accompagnato spesso dal pensiero “Tanto non riguarda me”.

Dobbiamo impegnarci a conoscere gli strumenti che il legislatore ha messo a disposizione per “attuare una rivoluzione culturale” come sottolinea l’avvocata Concetta Lombardi.

Toccante la testimonianza di una ragazza, che ha raccontato di aver subito violenza psicologica e fisica insieme con la madre ad opera del padre. “Ho perso del tempo della mia vita in questa esperienza” le sue parole conclusive “Ma ora sono viva”.

A seguire, l’inaugurazione di uno dei laboratori della scuola che ha deciso di intitolare lo stesso a Valentina Curcelli, l’alunna di 5^B commerciale che è stata uccisa insieme alla sorella Miriana e alla madre Teresa per mano del padre – suicidatosi subito dopo – nella notte tra l’11 ed il 12 ottobre 2019.

Daniela Iannuzzi