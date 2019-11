Problematiche CARA Mezzanone ed ex pista: riunione con Prefetto (Foto)

, 25 novembre 2019. Stamani, lunedì 25 novembre, in Prefettura a Foggia, si è svolta, alla presenza del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, Prefetto Michele di Bari, una riunione, convocata dal Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, per l’esame delle problematiche riguardanti il Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo di Borgo Mezzanone e l’adiacente insediamento spontaneo denominato ‘ex pista”.

Alla riunione hanno partecipato: il Vice Presidente della Regione Puglia, il Presidente della Provincia di Foggia, i Vertici provinciali delle Forze di Polizia, i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del 32° Stormo, del Genio Guastatori 11° Reggimento, di Invitalia SpA, dell’ Agenzia regionale del Demanio e del Provveditorato regionale e provinciale alle Opere Pubbliche.