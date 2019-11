Puglia: Nuvolosità irregolare e residui fenomeni

Bari. METEO, lunedì il vortice ciclonico giunto nella giornata di domenica si porta sulle acque dello Ionio, alimentando ancora condizioni d’instabilità sulle nostre regioni meridionali. Giornata a tratti nuvolosa su Molise, Basilicata e Puglia, ivi con possibilità di occasionali piogge; nella seconda parte del dì tendenza a progressivo esaurimento dei fenomeni, salvo residui piovaschi o acquazzoni localizzati lungo la fascia adriatica. Temperature in calo in Puglia, stazionarie o in lieve ripresa altrove. Venti ancora sudorientali tra la notte e il primo mattino, in graduale rotazione da Levante (E) e Grecale (NE). Mari molto mossi.

Martedì 26 Novembre Il tempo torna a migliorare

MARTEDÌ: la circolazione ciclonica attiva nelle giornate precedenti si allontana in direzione dell’Egeo, favorendo un generale miglioramento del tempo sulle regioni meridionali. Giornata poco o parzialmente nuvolosa su Molise, Basilicata e Puglia con residui addensamenti mattutini sul Gargano e lungo la fascia adriatica, in rapido diradamento diurno. Temperature in generale rialzo. Venti moderati dai quadranti nordoccidentali. Mari mossi.

Mercoledì 27 Novembre Umide correnti occidentali con nuvolosità in transito