Tappa a Torino per promuovere l’aerospazio pugliese

Organizzata con cadenza biennale, la manifestazione è una business convention rivolta alle imprese di ogni dimensione, che favorisce l’incontro tra fornitori e committenti in diversi comparti tra i quali la componentistica elettronico-meccanica, i servizi di design e ingegnerizzazione, i materiali compositi, i tessili tecnici, i trattamenti superficiali, le telecomunicazioni.

Oltre alla borsa, l’offerta è arricchita da un ricco calendario di workshop e seminari e dalla possibilità di partecipare a sessioni organizzate dai grandi gruppi internazionali che spiegano le proprie strategie e politiche per integrare e arricchire la filiera dei fornitori.

La Regione Puglia – Sezione Internazionalizzazione – fortemente impegnata nelle politiche di promozione e di valorizzazione del settore aerospaziale, partecipa all’evento con il supporto di Puglia Sviluppo e in collaborazione con il Distretto Aerospaziale Pugliese, il Distretto Tecnologico Aerospaziale ed Aeroporti di Puglia.

Lo spazio Puglia, allestito nel Padiglione Oval del Lingotto, con il desk “Invest in Apulia” permetterà di presentare i punti di forza del settore aerospaziale pugliese per attrarre investimenti in Puglia e allo stesso tempo accompagnerà gli imprenditori pugliesi nella ricerca di nuove opportunità di collaborazione con partner internazionali.

Proprio per favorire l’attrazione degli investimenti nel territorio regionale, l’assessore allo Sviluppo economico Cosimo Borraccino parteciperà al seminario “Italy: The Perfect Platform for Aerospace” organizzato dall’Ice Agenzia martedì 27 novembre alle ore 12,00, (Oval – Lingotto) al quale prenderanno parte anche le regioni Piemonte, Lazio e Sardegna.

“Valorizzare l’aerospazio pugliese in eventi come quello di Torino – ha sottolineato l’assessore Borraccino – contribuisce non solo ad incrementare le opportunità di collaborazione delle nostre imprese, ma a promuovere la nostra stessa regione attraverso un settore che sta accrescendo il valore della Puglia sui mercati internazionali, come testimoniano i dati export. Nel primo semestre del 2019 le esportazioni regionali nell’aerospazio sono cresciute infatti del 32 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre quelle nazionali sono aumentate del 6,2%. La borsa d’affari di Torino sarà anche l’occasione per promuovere lo scalo di Grottaglie e l’importante manifestazione internazionale che stiamo organizzando per marzo 2020. Il tema sarà al centro del mio intervento al seminario organizzato dall’Agenzia Ice”.

Nella precedente edizione la borsa d’affari di Torino ha generato circa 6mila incontri d’affari grazie alla presenza di 900 aziende provenienti da 26 Paesi.

All’evento torinese parteciperà anche una delegazione di piccole e medie imprese pugliesi ospitate nella collettiva dell’Ice Agenzia: Giannuzzi di Cavallino (Le); Hb Technology di Grottaglie (Ta); Manta Group di Foggia (Fg); Novotech di Manduria (Ta); Paparella & C. di Ruvo di Puglia (Ba); Sitael di Mola di Bari (Ba).