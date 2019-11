Verdi Manfredonia “Abbandono rifiuti ingombranti un problema, le nostre soluzioni”

Egr. Amministratore Unico di ASEEgr. Commissari straordinari e Dirigente settore ambiente.

“Siamo convinti che le sterili denunce sui social non servano a nulla. Se è vero che non dobbiamo essere o creare problemi, è essenziale essere o proporre soluzioni! E in questi anni lo abbiamo detto e fatto.

Il problema dell’abbandono dei rifiuti ingombranti nelle periferie della città è serio e diffuso. I cittadini si lamentano dei lunghissimi tempi di attesa (da un mese ad un anno secondo quanto riportano i post su facebook) per il loro ritiro.

Come VERDI di Manfredonia suggeriamo diverse proposte di soluzione distinte ma collegate tra loro.

1. Aumentare le ore di apertura del CCR di via tratturo del carmine anche al pomeriggio e ai giorni festivi. Questo consentirebbe di poter portare al centro di raccolta i rifiuti (di ogni tipologia) anche al termine della giornata lavorativa o ai villeggianti di conferirli prima di andare via da Manfredonia.

2. Riconoscere un piccolo contributo a chi porta gli ingombranti al CCR. Parlo di un modesto buono spesa (magari a parziale rimborso del carburante occorrente) che dipenda dal peso e volume del rifiuto ingombrante conferito.



Il costo del servizio di raccolta è molto alto per l’ASE (il costo per 2 persone e l’uso del mezzo per un’ora di lavoro per andare a prendere un divano è di almeno 40 euro a fronte di un rimborso possibile di 2-5 euro per un massimo di 2 conferimenti al mese) e toglie manodopera necessaria ad altri servizi.

L’aumento del costo del personale per l’apertura pomeridiana e festiva verrebbe sicuramente ripagata dal maggior afflusso di cittadini al CCR (e speriamo che presto siano 2 le isole ecologiche attive) favorendo il conferimento di altre tipologie di rifiuti, oggi non raccolte, come vestiti, tessuti materiale vegetale da gestione del verde e soprattutto gli oli esausti.

Per questi ultimi, visto il loro elevato valore aggiunto, proponiamo di posizionare una serie di piccoli contenitori di quartiere dove conferirli. Ditte specializzate già effettuano gratuitamente il servizio di ritiro da ristoranti e pizzerie e siamo sicuri che si assumerebbero l’onere di posizionare una quindicina di queste mini stazioni di raccolta.

Queste nostre proposte sinora non sono state prese in considerazione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.



Attendiamo riscontri da ASE e Comune. Inutilmente?”.

Alfredo De Luca e Innocenza Starace

VERDI di Manfredonia