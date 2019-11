Vigilessa aiuta mamma foggiana con bimba bloccate alla Tiburtina

Una madre trentottenne di Foggia era rimastaalla stazione degli autobus di assieme alla figlia di due anni, non essendo. Il cellulare sul quale aveva salvato il biglietto di ritorno aveva dato forfait: la batteria si era scaricata completamente.

Per fortuna è arrivata, però, una vigilessa della polizia locale di Roma Capitale, in quel momento impegnata nei consueti controlli serali nell’area della stazione. L’agente, preoccupata per la bambina, si è presa cura della donna e della figlia, procurando loro una sistemazione per la notte. I suoi colleghi hanno subito provveduto ad avvisare la Sala Operativa Sociale e in attesa dell’arrivo degli operatori si sono attivati per fornirle un aiuto immediato, comprando alcuni beni di prima necessità per lei e la sua bambina. La vigilessa si è presa cura di loro fino la mattina seguente, adoperandosi anche il giorno dopo, nonostante fosse fuori servizio, per accompagnarle alla stazione. (Fonte Il Messaggero)

Fonte immagine: stazioneromatiburtina.it