Violenza sulle donne, ogni 72 ore un femminicidio

(ansa) ‘Contro la vostra violenza, la nostra rivolta!’. E la ‘rivolta’ è andata in scena per le strade del centro storico di Roma sabato scorso in occasione dellache ricorre oggi.

Prima una panchina rossa nel cortile di Montecitorio, poi la facciata del palazzo illuminata di arancione per la campagna Onu Orange the world. Così la Camera dei deputati celebra nel pomeriggio la giornata internazionale contro la violenza alle donne, con due eventi per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. La panchina sarà installata alle 15.30 nel cortile d’onore di Montecitorio, grazie all’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno al bilancio della Camera che è stato presentato dalla vicepresidente Maria Edera Spadoni e sottoscritto dai vicepresidenti Mara Carfagna, Ettore Rosato e Fabio Rampelli. Il progetto ‘panchine rosse’ degli Stati generali delle donne è stato vincitore del bando indetto nel 2017 dal ministero delle Pari opportunità e consiste nel dipingere di rosso alcune panchine nei parchi e nelle vie delle città, in ricordo delle vittime di femminicidio.