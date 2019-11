Webbin volley club Manfredonia: bene i ragazzi male al femminile

Una vittoria e una sconfitta per le squadre maggiori della Webbin Volley Club Manfredonia.

Colpo esterno per i ragazzi della Serie D. Stefano Attanasio e compagni offrono una prova di grande personalità e in quattro set battono a domicilio la Volley Club Locorotondo con questi parziali: 20-25/22-25/25-16/21-25. Per la formazione allenata da Angelo Rinaldi, reduce da due sfortunate sconfitte casalinghe al tiebreak, si tratta della seconda vittoria stagionale in trasferta su altrettante gare giocate.

Buon inizio di campionato perciò per i bianco-azzurri, che in classifica occupano la quinta piazza a due lunghezze dalla capolista Volley Cassano. Il lavoro paga sempre e la sensazione è che questo giovane gruppo di atleti, se continuerà a impegnarsi come sta facendo in questa prima parte di stagione, potrà togliersi parecchie soddisfazioni.

Battuta d’arresto inattesa invece per le ragazze della Prima Divisione. Al tensostatico “Garden Sporting Centre” contro la Volley Academy San Giovanni Rotondo, squadra a zero punti in classifica prima di questa giornata, il gruppo allenato da Rosario Ravalli rimedia una sconfitta per 3-1 (16-25/28-26/25-21/25-16 i parziali). Il momento chiave della partita è senz’altro la fine della seconda frazione di gioco, quando le sipontine, avanti di un set, non riescono a portarsi sullo 0-2, cedendo ai vantaggi dopo una dura battaglia. Scampato il pericolo di giocare un match tutto in salita, la formazione di casa si aggiudica la vittoria conquistando la terza e la quarta frazione in maniera abbastanza agevole.

Ferma a 5 punti, la Webbin perde posizioni in classifica ed è ora ottava, a una sola lunghezza però da un drappello di cinque squadre, tutte all’inseguimento dell’Agrimag Andria a 9 punti e della Sportilia Bisceglie, capolista a quota 10.

Nel prossimo weekend partite casalinghe sia per i ragazzi della Serie D, che sabato 30 novembre alle 18.00 riceveranno al PalaDante la New Volley RAF Santeramo in Colle, che per la compagine femminile di Prima Divisione, impegnata nello stesso palazzetto domenica 1° dicembre alle 18.00 contro la New Axia Volley Barletta.

Risultati Serie D maschile (4^ giornata):

New Volley Gioia-Volley Cassano 0-3

Volley Club Locorotondo-Webbin Volley Club Manfredonia 1-3 (20-25/22-25/25-16/21-25)

Enfoservice Altamura-A Piedi Liberi Redfox Barletta 2-3

Don Milani Volley Bari-BCC New Mater Castellana Grotte 1-3

Matervolley Castellana Grotte-Fincons Group Bari 3-2

New Volley RAF Santeramo in Colle-Doni Bomboniere Terlizzi 1-3

Classifica Serie D maschile:

1) Volley Cassano…..10

2) BCC New Mater Castellana Grotte…..9

2) Don Milani Volley Bari…..9

2) Doni Bomboniere Terlizzi…..9

5) Webbin Volley Club Manfredonia…..8

6) A Piedi Liberi Redfox Barletta…..6

6) New Volley RAF Santeramo in Colle…..6

6) Matervolley Castellana Grotte…..6

9) Volley Club Locorotondo…..4

10) New Volley Gioia…..3

11) Enfoservice Altamura…..1

11) Fincons Group Bari…..1

Risultati Prima Divisione femminile (4^ giornata):

Volley Academy San Giovanni Rotondo-Webbin Volley Club Manfredonia 3-1 (16-25/28-26/25-21/25-16)

Diomede Canosa-New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia 3-1

Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio-GS Intrepida Volley San Severo 0-3

New Axia Volley Barletta-Aquila Azzurra Trani 3-2

Realsport Orta Nova-Sportilia Bisceglie 0-3

Riposa: Agrimag Andria

Classifica Prima Divisione femminile:

1) Sportilia Bisceglie…..10

2) Agrimag Andria…..9

3) GS Intrepida Volley San Severo…..6

3) New Axia Volley Barletta…..6

3) New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia…..6

3) Diomede Canosa…..6

3) Realsport Orta Nova…..6

8) Webbin Volley Club Manfredonia…..5

9) Volley Academy San Giovanni Rotondo…..3

10) Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio…..2

11) Aquila Azzurra Trani…..1

Michelangelo Ciuffreda