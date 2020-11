A San Severo sospesa la didattica in presenza anche per BES e DSA

San Severo, 25 novembre 2020. A poche ore dall’ordinanza sindacale di chiusura delle scuole che ha disposto la DAD (Didattica a distanza), fino al 3 dicembre prossimo, hanno fatto seguito importanti precisazioni rese note dal Sindaco Francesco Miglio attraverso un nuovo documento di pari rango normativo in cui la chiusura degli istituti va riferita anche

“Alle strutture scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese le scuole secondarie di secondo grado, per tutti gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) ovvero per gli alunni diversamente abili, alunni con DSA che abbiano fatto richiesta in passato di frequenza in presenza.” Da quanto si apprende dalla nuova ordinanza, sono comprese “tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche, private e paritarie”, oltre che “le scuole dell’infanzia, le scuole serali ed il CPIA.”

(i.m. per StatoQuotidiano.it, 25/11/2020)