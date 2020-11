Anti Covid, continuano i controlli da Manfredonia a Lucera

Manfredonia, 25 novembre 2020. Continuano i servizi anti-covid nelle ore serali del fine settimana, sia nel centro di Foggia che nelle cittadine della provincia: Cerignola, San Severo, Manfredonia e Lucera. Ha operato un dispositivo interforze, composto da Agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia e della Polizia Amministrativa, del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Locale, oltre a Militari della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri.

Gli Agenti insieme ai Militari hanno svolto un servizio rivolto al controllo del rispetto di tutte le prescrizioni imposte con gli ultimi decreti, nonché delle ultime ordinanze sindacali che prevedono restrizioni ulteriori.

Sono state controllate persone per verificare la posizione rispetto al divieto di spostamento in entrata e uscita dal territorio regionale e al divieto di spostamento nei comuni diversi da quello di residenza o domicilio. Sono state controllate persone in strada dopo le ore 22:00, in cui vige il divieto di circolare, se non per casi di necessità e urgenza, motivi di lavoro o salute, comprovabili e giustificati con l’esibizione della autocertificazione.

A Foggia tre persone in piazza Marconi, venivano sanzionate perché stazionavano ad una distanza inferiore ad un metro, mentre un altro soggetto passeggiava senza mascherina perché non l’aveva al seguito. Altre contestazioni venivano elevate perché una persona consumava una bevanda fuori all’esercizio commerciale ove lo aveva acquistato, mentre altre due persone venivano trovate a sostare in via Podgora, in cui vige il divieto di stazionamento da Ordinanza Sindacale.

Altre tre persone venivano contravvenzionate perché si trovavano a Foggia, provenienti da altri comuni limitrofi senza giustificato motivo. Inoltre, sono stati effettuati controlli su singoli soggetti, per riscontrarne l’eventuale obbligo di quarantena domiciliare disposta dall’autorità sanitaria. Alla fine delle attività sono state identificate 496 persone, controllati 119 veicoli, elevate 3 contravvenzioni per violazioni al C.di S., controllate 37 attività commerciali ed elevati verbali per 17 violazioni alle leggi anti-covid; ritirate 15 autocertificazioni.