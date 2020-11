Cagnano Varano, il sindaco: “a breve importanti misure di prevenzione per tutta la popolazione”

Gargano, 25 novembre 2020. L’andamento dei contagi a Cagnano Varano si sta stabilizzando. A oggi, sono 43 i casi di positività accertata. Tra i soggetti positivi, due sono ospedalizzati in condizioni stabili e 26 sono in attesa di negativizzazione attraverso il test del tampone.

Il sindaco Michele Di Pumpo, dai social, nel consueto video comunicato del mercoledì sera, ha anticipato che “a breve ci saranno delle importanti misure di prevenzione che riguarderanno tutta la popolazione di Cagnano – e ha raccomandato – Ciò non significa che bisogna abbassare la guardia, anzi, andrebbe alzata ulteriormente, per far sì che questi numeri si riducano a zero”.

Articolo di Valerio Agricola