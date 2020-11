Casa Sollievo: al piano terra gli sportelli di accettazione prestazioni ambulatoriali

Casa Sollievo della Sofferenza, 25 novembre 2020. Per permettere i lavori di ampliamento del Pronto Soccorso e la realizzazione dell’Area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) che conterà 9 posti letto, sono stati trasferiti al piano terra gli sportelli di accettazione per le prestazioni ambulatoriali (le cosiddette “casse ticket”) presenti in Ospedale. Poco distanti dall’ingresso ospedaliero, sono state collocate due casse per la registrazione e/o per il pagamento dell’impegnativa.



Giorni e orari del servizio restano invariati: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00.