In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Comune di Casalvecchio di Puglia si illumina di rosso per sensibilizzare sul tema e per dire a chi vive il problema che non è solo, che c’è una rete forte nella società civile che è sensibile ed è pronta ad aiutare!

Il Sindaco, Noè Andreano e l’Amministrazione comunale