Degna sepoltura per Michele Mastromatteo, la famiglia reclama il corpo

A più di un mese dall’autopsia sul corpo di Michele Mastromatteo, la sua famiglia è ancora in attesa della restituzione della salma per dargli una degna sepoltura. Mastromatteo, 47 enne di Peschici, era scomparso il 25 settembre scorso, per poi essere ritrovato privo di vita, dopo 15 giorni, in agro di San Nicandro Garganico.

La restituzione del corpo di Mastromatteo era prevista dopo il 6 novembre, data della prova del Dna, ma non ci sono ancora risposte ai solleciti della famiglia. Si era supposto che il ritardo poteva essere dovuto al Covid, ma l’avvocato della famiglia, Giuseppe Falcone del foro di Foggia, ha riferito che questo motivo è da escludere.

Articolo di Valerio Agricola