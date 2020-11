Donna scul…. tra gli scaffali in un programma sulla RAI. Bordo: “Servizio ignobile”

Manfredonia, 25 novembre 2020. “Davvero ignobile e indegno questo servizio di #dettofatto su #raidue su come la donna deve muoversi tra gli scaffali di un supermercato per sembrare più sexy. Intollerabile che i vertici #rai, ormai indifendibili, l’abbiano consentito“.

Lo scrive sui social l’onorevole Michele Bordo, nella giornata internazionale della violenza sulle donne. Bordo ha di recente dichiarato di essere stato chiamato dal Presidente della Camera Roberto Fico, su indicazione del gruppo del Partito Democratico, per far parte della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai.

RAI2, TUTORIAL PER SPESA ‘SEXY’, CODACONS: SERVIZIO EVITABILE, MA POLEMICA E’ ODIOSAMENTE IPOCRITA. OGNI GIORNO IN TV E SU SOCIAL E GIORNALI IMMAGINE DELLA DONNA È MERCIFICATA E UMILIATA, E NESSUNO INTERVIENE. Una polemica odiosamente ipocrita. Così il Codacons definisce le proteste delle ultime ore in merito al servizio trasmesso da Rai2 nel corso della trasmissione “Detto Fatto” sulla spesa sexy al supermercato. “Si tratta di un servizio che la Rai poteva evitare ai suoi telespettatori, e le proteste dimostrano che la volgarità non paga, ma la polemica gigantesca che si sta sollevando sul caso dimostra l’immensa ipocrisia che regna nel nostro paese – afferma il presidente Carlo Rienzi – Ogni giorno l’immagine della donna è mercificata e umiliata sui giornali come nei programmi televisivi, e nessuno dice nulla. Per non parlare dei social network, dove l’immagine femminile è trasformata in mero oggetto pubblicitario o sessuale, nel silenzio assordante delle autorità che dovrebbero vigilare”.

“I politici e le organizzazioni che oggi si indignano per un servizio televisivo sulla spesa sexy, certamente inadeguato ma che riteniamo una leggerezza, perché non muovono un dito contro gli influencer che tutti i giorni mortificano sui social l’immagine della donna?” – si domanda Rienzi.

L’associazione ricorda infine che proprio a tutela delle donne e contro ogni forma di violenza ha istituito, in collaborazione col concorso di bellezza Miss Italia, un apposito sportello anti-stalking dove chiunque può denunciare abusi (sportello.stalking@codacons.info o tel. 800199641).