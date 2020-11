E’ proprio vero, senza quegli alloggi si infrange il sogno di 32 famiglie foggiane

(statoquotidiano.it). Foggia, 25 novembre 2020. Se il Comune di Foggia avesse contrattualizzato nel 2018, direttamente con le ditte legate a Caroprese, il canone per 32 alloggi destinati all’emergenza abitativa, oggi quelle famiglie avrebbero risolto, almeno, il grave problema della casa in cui vivere? Ah, saperlo! Ma le vicende non si spiegano con i se o con ma, né con il senno del poi, si cerca di ricostruirle. Certo, ogni volta che una famiglia viene sottratta alla vita nei container o ai bassi umidi e senza finestre, ciò rappresenta un passo verso la soluzione della cronica carenza di case a Foggia.

L’amministrazione, in una nota stampa, ha commentato la vicenda sottolineando che le due società si sono “inspiegabilmente tirate indietro” rispetto alla cessione di 32 alloggi e 32 box al canone calmierato mensile di 300 euro. Le società, dal canto loro, avrebbero inviato una lettera, come da notizie di stampa, in cui puntualizzano le proprie ragioni ed, evidentemente, sottolineano le spese sostenute, il tempo trascorso, gli immobili rimasti “in sospeso”, forniscono delle cifre.

La vicenda si perde nella notte dei tempi, risale a 12 anni fa, come spesso si riscontra nella letteratura urbanistica degli ordini del giorno in consiglio comunale. Nel 2018 una delibera di consiglio, rispetto ad accordi già fissati, stabilisce che le ditte mettono a disposizione dell’ente 32 alloggi residuali fra quelli edificati ma, in base a qualche norma di finanza pubblica, il Comune non avrebbe potuto prendere in locazione immobili di proprietà di terzi. Dunque la ditta avrebbe dovuto contrattualizzare con gli affittuari e il Comune, per 12 anni, avrebbe provveduto a fornire 300 euro al mese.

Tale emendamento innesca il ricorso al Tar Puglia delle ditte costruttrici delle case, che non condividono. Il motivo? Forse la possibilità di liberare gli immobili dopo 12 anni, l’interesse a un dialogo più diretto con l’ente, sono ipotesi nell’intricata vicenda. Nel settembre 2020 vengono riformulati i criteri del contratto in base ad alcuni pareri della Corte dei conti e rivedendo anche la cronologia del divieto di “fitto passivo” che, dal 2013 in poi, si sarebbe affievolito. Il risultato di questi studi approda in consiglio comunale il mese scorso. L’emendamento è stralciato con voto di consiglio e ritorna, netta, la delibera originaria che prevedeva il contratto di locazione fra Comune e imprese edilizie.

Ieri il sindaco ha comunicato il loro “repentino ripensamento”. Ma l’accordo c’era, o no, con l’altra parte, motivo per cui è stato cassato l’emendamento dopo 2 anni? Pare che i due soggetti in questione si siano incontrati dopo il ricorso al Tar e che siano state avanzate proposte transattive ma, alla fine, abbia prevalso la questione di interesse pubblico prioritario per l’ente, cioè avere gli alloggi. L’iter è passato non solo dai banchi del consiglio comunale ma anche dai tavoli di confronto fra la dirigenza tecnica, la politica e l’impresa, passaggi di non semplice ricostruzione.

Stando ai fatti, il consiglio comunale vota un emendamento suffragato dalle note dei tecnici e scopre che, sostanzialmente, non è servito a cambiare la contesa fra l’amministrazione e i costruttori. Per il resto, non è completamente al corrente di quanto gli stessi richiedono perché la missiva è stata diffusa solo fra alcuni canali, a parte il sindaco e il presidente del consiglio. Sempre per restare ai fatti, i destinatari dei 32 alloggi non hanno mai varcato la soglia di quelle case e per questo, come dice il sindaco Landella, “il loro sogno si è infranto”.

Paola Lucino, 25 novembre 2020